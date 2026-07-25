Un choque múltiple colapsa la AP-1 en Castil de Peones

La retención se inicia en el kilómetro 31 sentido Burgos, donde se produjo el accidente, y se prolonga en dirección Biriviesca.DGT

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nueva retención kilométrica a resultas de un accidente de tráfico en la AP-1 a su paso por la Bureba tras un accidente múltiple que ha tenido lugar a mediodía de este sábado a la altura de la localidad de Castil de Peones.

El choque se produjo cuando descargaba un fuerte chaparrón e involucró a cinco vehículos, sin que se produjeran heridos de gravedad. Tras producirse el siniestro el 1-1-2 recibió llamadas de alerta que solicitaban asistencia para una mujer, de unos 50 años, que está herida en una mano, por lo que fue avisado Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió sus recursos al lugar del accidente.

A consecuencia del choque ha quedado cerrado el carril izquierdo por lo que la circulación de vehículo es lenta por el derecho, lo que ha derivado en severas complicaciones de tráfico en sentido Burgos en ese punto en el que se inicia una retención que se prolonga desde el punto kilométrico 31 en dirección a Briviesca.