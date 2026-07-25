La CHE advierte de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores o barrancos que podrían afectar a Burgos

Archivo - La CHE incrementa su vigilancia.CHE - Archivo

Publicado por Europa Press Logroño Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas, en cauces menores o barrancos, ante el aviso amarillo de lluvia previsto para hoy.

Tal y como ha trasladado el SOS Rioja, a causa del pronóstico de lluvias intensas y de fenómenos tormentosos la CHE ha activado la intensificación de vigilancia.

Dada la previsión meteorológica, pueden producirse crecidas súbitas en cauces menores o barrancos en el extremo norte y áreas de montaña del cuadrante noroeste de la cuenca del Ebro durante la tarde de hoy, sábado 25 de julio de 2026.

No se esperan cambios reseñables a nivel de grandes ríos, dado que los chubascos tendrán la duración necesaria para producir alguna crecida puntual en cuencas con un tiempo de concentración de 3 horas o inferior.

Las Comunidades Autónomas que podrían quedar afectadas son Cantabria, País Vasco, Castilla y León (Burgos), Navarra, La Rioja, Aragón (Huesca) y Cataluña (Pirineo de Lleida).

Se recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica a través de los medios habituales: www.aemet.es y www.saihebro.com