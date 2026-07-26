Retenciones en la A-1 tras un accidente en Villamayor de los Montes

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La circulación por la autovía A-1 se ha visto condicionada en la tarde de este domingo por un accidente ocurrido en el kilómetro 212, en sentido Madrid, a la altura de Villamayor de los Montes. La salida de vía de un turismo dejó cortado uno de los carriles y provocó tráfico lento en la zona.

El centro de emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 19.34 horas que alertaban de que el vehículo había quedado detenido en uno de los carriles. En su interior viajaban dos adultos y dos menores, que se encontraban conscientes y fuera del coche cuando se dio aviso a los servicios de emergencia.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó recursos hasta el lugar. Por el momento no ha trascendido si alguno de los ocupantes necesitó ser trasladado a un centro sanitario.