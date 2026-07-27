Los embalses del Arlanzón están al 74,2 por ciento de su capacidad

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Los embalses del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran al 64,5% de su capacidad, lo que supone casi un punto porcentual por encima de la media de la década y 5,9 puntos por debajo del registro de hace un año.

En concreto, los embalses almacenan 1.842 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 64,5 por ciento, casi un punto porcentual por encima de la media de la última década (63,6) y 5,9 puntos por debajo del valor de hace un año (70,4 por ciento).

Por sistemas, en la provincia de León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, de los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 60,5 por ciento; en Palencia, el Sistema Carrión (embalses de Camporredondo y Compuerto) se encuentra al 53,8 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 67,1.

En Burgos, el Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se sitúa en el 74,2 por ciento de su capacidad; en Soria el del Alto Duero (Cuerda del Pozo) al 68,1 por ciento, y en Segovia, los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) al 67,3.

Finalmente, en Ávila el embalse del Castro de las Cogotas), perteneciente al Sistema Cega-Eresma-Adaja, se encuentra al 64,9 por ciento, mientras que en Salamanca el de Santa Teresa (Sistema Tormes) al 71,6 y los de Irueña y Águeda del Sistema Águeda al 68,6 por ciento.