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La villa de Oña (Burgos) volverá a convertirse este verano en uno de los grandes referentes de la recreación histórica en Castilla y León con la celebración de la XXXVIII edición de El Cronicón de Oña, que tendrá lugar del 12 al 16 de agosto en el claustro barroco del Monasterio de San Salvador, declarado Bien de Interés Cultural. La representación, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, incorpora importantes novedades que reforzarán la espectacularidad y el valor patrimonial de una cita consolidada tras casi cuatro décadas de historia.

Tal y como recordaron hoy desde la organización, desde su nacimiento en 1988, El Cronicón de Oña ha evolucionado desde una iniciativa impulsada por los propios vecinos hasta convertirse en una de las recreaciones históricas más veteranas de Castilla y León y en un “referente de participación ciudadana, conservación del patrimonio y divulgación histórica”. Cada edición moviliza a más de 140 actores, figurantes, técnicos y voluntarios, que hacen posible un espectáculo en el que se combinan teatro, música, iluminación monumental y patrimonio histórico.

La principal novedad de este año será el traslado de las representaciones al claustro barroco del Monasterio de San Salvador, un espacio patrimonial de extraordinario valor que permitirá una nueva relación entre el espectáculo, el público y la arquitectura monumental del conjunto monástico. El cambio supone una importante evolución escénica, ofreciendo nuevas posibilidades para la iluminación, la escenografía y la integración del edificio histórico en el desarrollo de la representación.

La edición de 2026 incorpora además una escena previa inédita inspirada en la imagen simbólica de un eclipse solar, concebida especialmente para esta edición y que permitirá introducir al público en el contexto histórico de la fundación del monasterio y de la figura de la infanta Tigridia. A ello se suma una renovación parcial del vestuario histórico, con nuevas piezas destinadas a reforzar el rigor visual de los personajes monásticos y de los soldados cordobeses presentes en la representación.

El espectáculo propone un recorrido por algunos de los episodios más relevantes de la historia del Monasterio de San Salvador y del Condado de Castilla, teniendo como eje principal la figura de Sancho García, fundador del monasterio, junto a otros personajes históricos como la infanta Tigridia, Sancho III el Mayor, la reina Munia o Sancho II de Castilla. La combinación de interpretación teatral, música en directo, efectos escénicos e iluminación monumental convierte cada representación en una experiencia inmersiva donde el propio monasterio se transforma en un protagonista más de la historia.

La Asociación Cultural El Cronicón de Oña continúa siendo el alma del proyecto. Durante todo el año desarrolla labores de documentación histórica, confección y conservación del vestuario, preparación escenográfica, coordinación técnica y organización general del evento, manteniendo vivo un proyecto cultural que ha pasado de generación en generación y que constituye uno de los principales símbolos de identidad de la localidad.

A lo largo de su trayectoria, El Cronicón de Oña ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Serondaya a la Innovación Cultural, el Premio Compromiso Caja Viva Caja Rural, además de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, consolidándose como una de las principales recreaciones históricas del medio rural castellano y leonés.