El PSOE exigirá a Presidencia que en Soria y Aranda frene las incompatibilidades médicas

El escrutinio en torno a la gestión del personal directivo del área sanitaria de la administración autonómica va a seguir acumulando capítulos en las Cortes de Castilla y León al hilo de la controversia levantada por las incompatibilidades en las que incurren el gerente del hospital de Aranda de Duero y la directora médica del hospital de Soria.

El grupo parlamentario socialista va a seguir preguntando por estos dos casos en la comisión de Presidencia, que a la que compete el control de la Función Pública. En concreto, solicitarán la documentación de ambos casos en torno a sus solicitudes para hacer compatibles sus cargos como gestores con su función sanitaria en otros destinos.

El procurador socialista por Burgos, Luis Briones, explicó que a partir de la pregunta parlamentaria en las Cortes que realizó la semana pasada y de algunos otros datos conocidos «estudiaremos toda la documentación y solicitaremos a Presidencia las actuaciones pertinentes en materia de incompatibilidades».

Es decir, que el grupo socialista tiene previsto reclamar al área de Presidencia que se cumpla el régimen de incompatiblidades y lo hará desde las cortes autonómicas ya que considera que este asunto se trata de una «cuestión parlamentaria exclusivamente de control de la acción de gobierno» por parte del bipartito de Partido Popular y Vox.

Esta situación, que era conocida tanto en Aranda como en Soria, llega a las Cortes a raíz de una pregunta parlamentaria del propio Luis Briones, procurador socialista y exalcalde, precisamente de Aranda de Duero. Briones, conocedor de la situación, interpeló al Gobierno autonómico para confirmar si había dos directores sanitarios que estuvieran compatibilizando la dirección con otra actividad de guardias. Fue en ese momento, cuando la Consejería descubre la situación de Evaristo Arzalluz y sus guardias en Peñafiel.

Oficio en el que la Consejería de Sanidad advierte de la incompatibilidad.E.M.

Evaristo Arzalluz había recibido un oficio en febrero pasado, en el que desde Sanidad se le deniega su petición de compatibilizar su cargo como gerente con guardias en Peñafiel ya que la ley de incompatibilidades lo impide. Además, pese a que Función Pública certificó que la ley no permitía esa compatibilidad, continuó ejerciendo esas guardias ilegales en Peñafiel.

Finalmente, tras ese oficio se le ordenó que tenía que dejar las guardias, algo que hizo «recientemente», según detallan fuentes del centro de salud de Peñafiel, y, la semana pasada decidió dimitir como gerente del hospital de Aranda.

Tras el debate en las Cortes, el gerente pidió explicaciones al consejero y al no recibir respuesta anunció su dimisión como gerente del hospital Santos Reyes de Aranda. Por el momento se mantendrá en funciones hasta el 19 de mayo y a partir de esa fecha deberá ponerse al frente del centro la personas que se elija como sustituta y cuyo nombramiento deberá aparecer previamente en el Boletín de la Comunidad.

Pese a la doble aclaración de que la ley no permite que compatibilice guardias médicas con la gestión del hospital, los jefes de servicio y las supervisoras del hospital de Aranda dieron un paso en su defensa argumentando que era la Gerencia de Salud, «con buen criterio», a su entender, «ha permitido estas dos funciones, con el beneficio que ello implica para los usuarios». Por el contrario, desde la Consejería de Sanidad se argumentó que hasta la pregunta del procurador socialista arandino se desconocía esta situación irregular.

En el caso de Soria, la directora médico del Hospital de Soria, Marta León también sumaba guardias en el propio hospital soriano. Es decir, el exgerente del Santos Reyes y la directora médico de Soria cobraban por dos vías, su sueldo el primero de gerente y la segunda de directora médico, y las guardias, del uno en Peñafiel y la otra en el hospital soriano. Ahora, Sanidad una vez enviado el oficio de febrero advirtiendo, actuará para acabar con estas ilegalidades, obligando a que dejen de ejercerlas. Algo que tendrá que hacer la Dirección General de Función Pública para obligar al cese de esta actividad.

Marta León

Por su parte, para la Delegación Territorial de la Junta «no hay caso Marta León», la directora médica de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria que ha cobrado un sueldo extra incompatible por hacer guardias en su hospital. La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, aseguró ayer que la Consejería de Sanidad ha mostrado su «apoyo total» a la responsable sanitaria, nombrada el pasado 19 de abril, según figura en un comunicado remitido por la propia Delegación Territorial.

En el mismo se deja constancia del nombramiento en los términos de «asume el cargo». Del mismo modo, la llegada al nuevo puesto también figura en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de ese día, por orden del consejero.

De Gregorio se agarra a que el nombramiento de León no se puede considerar efectivo porque «no está firmado» y que dispone de un mes para llegada al cargo tras el nombramiento. Fuentes del Hospital de Soria confirman sin embargo que ya ejerce las funciones de directora médica en el Complejo Hospitalario Soriano.

En cuanto a las guardias, señala que prestó «cuatro» durante el mes de abril, dos de ellas después de la publicación de su nombramiento en el Bocyl, y que en mayo ya no ha ejercido ninguna. «Ya no ha hecho más. ¿Que quién las ha autorizado? Nadie tiene que autorizarlo». Además de insistir en que el cargo «aún no es efectivo», explica que el último mes cobró como internista y no como directora médica.

En el citado Bocyl figura la disposición del consejero que señala la «adjudicación de conformidad con la Resolución de Valoración de méritos, el puesto de trabajo que figura en el Anexo de la presente Resolución al profesional que se cita, por ser considerado por la Comisión de Valoración el candidato idóneo (Marta León entre ellas) La persona designada para ocupar el puesto de trabajo mencionado deberá cesar, en su caso, en su anterior destino y tomar posesión del nuevo en el plazo reglamentariamente establecido.

Una vez tenga efectos el nombramiento, éste tendrá una duración máxima de 4 años. Marta León Téllez fue nombrada en abril nueva directora médico, un cargo de libre designación. Anteriormente era la responsable de la Subdirección Médica. Es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid.