3 cursos para mejorar las ventas de tu comercio local en Aranda y la Ribera

Loreto Velázquez Aranda

La Asociación de Comerciantes de Aranda y La Ribera, ACOA CCA, apuesta un año más por la digitalización como línea estratégica del sector del Retail, con un nuevo curso en el que los participantes aprenderán habilidades y capacidades en materia digital. ¿El objetivo? Adaptar la estrategia comercial a los nuevos hábitos de consumo.

El primer taller tendrá lugar el 31 de mayo y se centrará en la red social Facebook desde un punto de vista empresarial. El programa explicará cómo hacer publicaciones eficaces, cómo crear campañas y las nuevas funciones de Meta Business Suite y otras herramientas de interés como Metricool.

El 7 de junio el programa ofrece un curso de Instagram Avanzado, donde se dará a conocer aplicaciones complementarias, tratamientos videos cortos y largos; videos en directo, stories… y cómo darle un toque de marketing.

Por último, el 14 de junio, la creatividad cobra forma con fórmulas para reels originales. Los interesados pueden apuntarse en este link.

Horario y precios

El horario de los cursos será de 14.30 a 17.00 horas en el hotel Montermoso. La inscripción cuesta 10 euros para socios; 15 euros para socios de la Asociación de Comerciantes de Santa Catalina y 25 euros para los no asociados. En el momento de la reserva hay que aportar 20 euros que se devolverán una vez cursada la formación. Si no se asiste y no se anula la reserva con antelación de 4 días, “no será devuelta”.