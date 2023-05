«Antes de meternos en grandes inversiones, vamos a poner toda la ciudad a punto»

Loreto Velázquez Aranda

Pregunta- ¿Cómo ve la campaña?

Respuesta- Soy optimista. Estamos haciendo un gran trabajo, tenemos un buen equipo y vemos a la gente muy receptiva. Creo que vamos a tener muy buenos resultados.

P.- ¿Por qué han decidido concurrir con Izquierda Unida?

R.- Porque lo importante es mejorar la vida de nuestros vecinos, dejando a un lado las mínimas diferencias que pueda haber y aunar fuerzas en este gran equipo de trabajo que hemos formado para lograr que Aranda sea la ciudad acogedora, saludable y con futuro que tanto necesitamos.

P.- Los pilares de su campaña son el Medio Ambiente y el cuidado de los detalles. ¿Es lo que falta en Aranda?

R.- Sí. En los últimos 12 años de mandato de Raquel González, primero como Partido Popular y en el último mandato con el apoyo de Ciudadanos y Vox, porque aunque se quieran desvincular están ahí en la Junta de Gobierno; estamos sufriendo sus políticas; una gestión de parches que no va al fondo de los problemas ni busca soluciones.

Nosotros creemos en el Medio Ambiente, en los parques, en las riberas… Queremos crear una senda o ruta verde urbana que conecte los parques con los museos para que todos lo podamos disfrutar, primeramente los arandinos y también los visitantes. Sería una buena iniciativa para favorecer la pernoctación de los visitantes, para que realmente dejen dinero y creemos riqueza en Aranda.

La mala gestión del PP, con Vox y Ciudadanos, se ha visto este mandato en los museos, la mayoría cerrados y eso que estábamos en plena celebración de la Ciudad Europea del Vino. Ahora ya están abiertos pero falta el Museo del Tren. ¿Cómo se explica? La pandemia no puede seguir siendo una excusa. En nuestra opinión, hay que potenciarlos y crear un bono único y un folleto promocional, que incluya los públicos e incluso los privados, como Riviértete o la galería Rodrigo Juarranz.

P.- Hablemos de Medio Ambiente. ¿Qué ideas propone la candidatura de Podemos- Izquierda Unida?

R.- Para nosotros lo importante, primero, es garantizar el mantenimiento de todo lo que ya tenemos y eso en general. Qué hacen falta más cosas, más inversiones, más parques, un nuevo auditorio o a lo mejor una piscina cubierta en otra zona o más instalaciones deportivas, todos de acuerdo; pero vamos a garantizar primero lo que tenemos, que tenemos muchísimo que garantizar; vamos a poner bien esos pequeños detalles como tener bien las calles, las plazas, los parques y los jardines. Hacer un nuevo parque siempre es una buena idea, pero ¿cómo tenemos el parque General Gutiérrez? Es un parque maravilloso y está completamente abandonado. También podemos hablar del GR-14, donde hemos perdido la denominación por ser incapaces de garantizar el mantenimiento, cuando en otros pueblos, más pequeñitos sí lo tienen garantizado. Es una pena.

P.- ¿Qué solución plantean?

R.- Hablar con la Junta de Castilla y León y negociar una inversión conjunta para ponerlo de nuevo en condiciones.

P.- ¿Qué balance hacen de esos 12 años de gobierno de Partido Popular?

R.- Han sido 12 años de mucho abandono y dejadez; de falta de transparencia y de no explicar bien las cosas a los vecinos. En nuestra opinión, los vecinos tienen que saber lo que se hace, cuánto cuesta y con qué objetivo, porque hay que analizar los 4 años de mandato y no este sprint electoral que están haciendo para salvar un poco su imagen. Los vecinos no son tontos. Solo hay que ver la comisaría de Policía Local o edificios que nunca se han llegado a poner en marcha como el Centro de Acogida de Animales, construido hace más de una década. Otros ejemplos son el albergue municipal, que sigue sin abrir, y el centro de Arte Joven. Está claro que no son prioridades para este equipo de gobierno, pero para nosotros sí.

P.- ¿Qué ofrecen a los jóvenes?

R.- Para empezar queremos contar con ellos, escucharles y por supuesto, que tengan un centro donde poder estar, socializar y no tengan que ir, como ahora, de banco en banco y sin alternativas. A mi desde luego es un tema, que me da mucha pena.

P.- ¿Y a los mayores?

R.- Para ellos creemos fundamental que tengan un sitio donde reunirse en cada barrio, con actividades, porque muchos son personas con limitaciones en la movilidad que no tienen facilidad para desplazarse.

P.- Junto al mantenimiento, una de sus prioridades principales son los colectivos.

R.- Es un pilar muy importante de nuestro programa. Personalmente le doy un valor grandísimo al tejido asociativo porque al final es el que dinamiza Aranda. Podemos e Izquierda Unida haremos todo lo posible por apoyarles y darles todas las facilidades y no como ahora, que son todo trabas que les complica la vida. La comunicación con el Ayuntamiento tiene que ser mucho más fluida. Por otro lado, a ver si ahora terminan el ansiado inventario de recursos materiales del Ayuntamiento, que llevamos pidiendo años, y hacemos una reestructuración para apoyar a los colectivos en todo lo que necesiten.

P.- Sin duda, Aranda es una ciudad viva.

R.- Desde luego, somos afortunados pero hay que cuidarlos. Desde la concejalía que queremos crear de Participación, queremos coordinar un calendario para que cualquier asociación que quiera desarrollar una actividad sepa lo que hay esos días. Sin imponer, siempre con diálogo y respeto.

P.- Este año como novedad entra una nueva plataforma, Sentir Aranda. Ya lo ha advertido, no pactará. ¿Qué piensa al respecto Podemos- Izquierda Unida?

R.- Creo que se equivocan. Nadie va a tener mayoría absoluta, es casi una evidencia; hay que ser generosos, ver las cosas que nos unen y trabajar juntos porque al final todos queremos lo mismo: que los vecinos vivan mejor. Nosotros apostamos por un gobierno de cambio, un gobierno progresista que piense en lo cercano, en los vecinos. Desde luego nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los partidos; empezaremos con el PSOE pero hablaremos sin problema con todos.

P.- ¿Influye la ideología política en un Ayuntamiento como el de Aranda de Duero?

R.- Sí, y daré un pequeño ejemplo. Al hablar de urbanizar una calle, se puede hacer desde un despacho, como hacen, o puedes consultar a las personas, a los vecinos, a los comerciantes… Puede ser un poco más lento pero a la larga todos quedarán satisfechos porque han formado parte del proceso.

P.- ¿Qué consejo le daría al nuevo alcalde? (si no resulta usted)

R.- Que escuche y trate bien a los vecinos, con educación y respeto. Solo con eso el Ayuntamiento mejoraría mucho.