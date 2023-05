La campaña se tensa en Aranda y enturbia la relación entre PP y Ciudadanos

Loreto Velázquez Aranda

La campaña electoral de Aranda de Duero estaba siendo tranquila, pero unas declaraciones de la alcaldesa, en pleno debate televisivo, culpando al concejal de Ciudadanos, Francisco Martín Hontoria, de obstaculizar el pliego del albergue municipal; ha abierto un frente que puede tener consecuencias a corto y medio plazo.

En el seno de Ciudadanos, el “golpe” ha caído como jarro de agua fría en un socio de gobierno que ni se lo esperaba ni lo acepta. “Estoy absolutamente decepcionada con el comportamiento de la alcaldesa, Raquel González. No ha sido correcta ni como política ni como persona. Verter estas acusaciones, que pueden ser constitutivas de delito; a cuatro días, en plena campaña electoral, es de una bajeza total”, reprocha desde Ciudadanos, la concejala de Hacienda, Elia Salinero.

Según explica el propio aludido, Francisco Martín Hontoria, desde que Ciudadanos se hizo cargo del área de Contratación, se ha procurado “total transparencia en los procedimientos”, invitando a las mesas de contratación a integrantes de todos los partidos políticos con representación municipal, y dando cuenta en las comisiones informativas. “Estoy seguro de que los grupos lo van a corroborar”, confía el concejal de Contratación.

En Ciudadanos no ocultan su sorpresa e indignaciónLoreto Velázquez

Entrados en materia, recuerda: Aranda de Duero lleva sin albergue desde 2010, coincidiendo con los 12 años que lleva Raquel González como alcaldesa, mientras que Ciudadanos solo lleva como socio de gobierno los últimos 4 años. Según explica Martín Hontoria, en 2019 se presentó un estudio económico y se inició el proceso de contratación, pero a petición del PSOE se dejó sobre la mesa, porque el estudio “estaba repleto de errores” que podían costar “muy caro” al Ayuntamiento. “En pernoctaciones, por ejemplo, ponía 13.780 anuales cuando según el Instituto Nacional de Estadística no se llega a las 6.000. Se tuvo que archivar porque no servía”, zanja.

En mayo de 2020 se presenta un nuevo estudio y dos meses después pasa a Contratación. En esas fechas, rememora, el albergue municipal estaba ocupado por Covid y existían además restricciones por la pandemia que afectaban al hospedaje y que no se levantaron hasta julio de 2021. En ese tiempo, apunta, si se hubiese adjudicado el servicio, el Ayuntamiento tendría que haber seguido pagando por un servicio que no se podía dar. Por otro lado, el albergue, añade, dio cabida después a refugiados de la guerra de Ucrania.

El expediente se retoma en febrero de 2023, pero al ver que el informe económico era el mismo de 2020 y no se ajustaba a la subida de precios actual, y que además se guiaba por un convenio colectivo de Hostelería que caducó en 2022, “se quedó encima de la mesa”. “Hay que tener en cuenta que en todos los errores de cálculo, el responsable es el Ayuntamiento”, defiende mientras pone como ejemplo el coste de personal. “Si (en el pliego) el Ayuntamiento pone que en gastos de personal son 13.000 euros y luego son 14.000, la empresa nos podría pedir esos mil euros de diferencia”, advierte con la mirada puesta en otros cálculos imprescindibles como los costes de seguros o la energía. “Hace dos semanas llegó el informe actualizado, ajustado a la realidad y está en contratación, en cola de trabajo para su elaboración”, señala consciente de que ahí esperará turno a no ser que la alcaldesa o concejala de Juventud, Teresa Bermejo, impongan el criterio de prioridad, cosa que “no han hecho”.

Pese a la dureza de la acusación, el concejal aludido se muestra cauto. “Estoy convencido de que fue un error, quiero creerlo, porque es muy difícil aceptar que un socio de gobierno que hemos sido leales, venga a verter algún tipo de información que no solo menoscaba a nuestro partido, sino al propio funcionamiento del Ayuntamiento”. “Espero que por parte de la señora alcaldesa se manifieste y rectifique. Abrimos periodo de ‘stand by’, y en función de lo que pase pasaremos a un siguiente nivel”.

¿Ruptura?

No es un órdago porque romper un gobierno a cuatro días de las elecciones no tiene sentido, pero sí puede minar un futuro acuerdo post electoral. A este respecto, hay que recordar que en las últimas elecciones, el PSOE obtuvo el mayor número de votos. La alcaldesa solo mantuvo el gobierno ‘popular’ por el apoyo de Ciudadanos y de Vox.

También podría poner en riesgo los remanentes, aunque Ciudadanos garantiza que no actuará por venganza y que seguirá defendiendo los intereses de Aranda.

Reacción de la alcaldesa

La alcaldesa y candidata del Partido Popular, Raquel González, asegura a este periódico que nunca quiso vincular el expediente del albergue con ninguna irregularidad. “Es posible que en el fragor del debate no me explicara bien. En ningún caso he pretendido acusar de irregularidad alguna porque no la hay. Yo solo quería manifestar que quería que el albergue saliera adelante”, matiza.