Tudanca pide un «gobierno progesista» frente a una «suma de derechas caótica»

Redacción

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió hoy un “gobierno progresista” para Aranda de Duero (Burgos) que “pelee de verdad” por la localidad, le dé “estabilidad” y “sea transparente, honrado y tenga los bolsillos de cristal”, frente a una “suma de derechas caótica, ayudada por la extrema derecha, réplica del Gobierno de Mañueco y García-Gallardo”. Así lo indicó durante su visita a la localidad burgalesa para apoyar la candidatura de Ildefonso Sanz al Ayuntamiento de la localidad ribereña.

En esta línea, criticó lo sucedido en el debate de La 8 Burgos el pasado lunes, donde la alcaldesa de Aranda y candidata del PP, Raquel González, afirmó que la gestión del albergue municipal no se había podido tramitar por “intereses económicos” del edil de Contratación y primer teniente de alcalde, Francisco Martín, de Ciudadanos. “Lo que ha sucedido estos días es el mejor ejemplo de lo que no puede volver a pasar. No es posible que el caos reine en el Ayuntamiento”, dijo, a la vez que indicó que “las derechas se pelean en campaña electoral pero se entienden para repartirse los sillones”. “Estas acusaciones solo ponen de manifiesto que durante estos últimos cuatro años no han estado pensando en el interés general de los arandinos sino en el suyo propio. Lo de la honradez y la lealtad lo llevan justito”, añadió.

Pidió así la “confianza y el voto” de los arandinos el próximo domingo 28 de mayo, y puso en valor la candidatura de Sanz, un alcalde para Aranda que dará “estabilidad para crecer y aprovechar los fondos europeos y trabajar por todos los barrios de Aranda”. “No puede ser que Aranda se quede solo en los pequeños núcleo en el centro. Todos los arandinos tienen derecho a tener servicios adecuados y una ciudad sostenible con movilidad adecuada”, apuntó. “Aranda de Duero necesita un alcalde reivindicativo, luchador y peleón”, agregó.,

Al hilo de esto, recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dijo en 2019 que “el Hospital de Aranda de Duero estaría construido en el 2022 y estamos en el 2023 y ni siquiera han empezado las obras”, dijo Tudanca, a la vez que aseguró que este el “compromiso que tiene el PP con Aranda de Duero y la Ribera”. Criticó así la “falta de compromisos” de los ‘populares’ con la sanidad pública y señaló el cierre de consultorios en el medio rural y la falta de profesionales. “Así es imposible fijar población”.

Por otro lado celebró que, “por primera vez en muchísimos años”, Castilla y León “ha crecido un poco en población, apenas unos centenares de habitantes”. “Es un cambio de tendencia”, afirmó a la vez que afirmó que España vuelve a crecer en población “porque la política económica está funcionando”. “A pesar de la crisis financiera, la posterior pandemia y las consecuencia de la guerra de Ucrania, tenemos una política económica y social que está funcionando en España”, dijo.

“Cuando uno compara los datos económicos y de población de Castilla y León con los de España ve que aquí el motor está gripado, y lo está porque tenemos un gobierno de derechas y de extrema derecha que está cargándose los servicios sociales, la sanidad, el diálogo social, las inversiones, y no está aprovechando la llegada de los Fondos Europeos”, explicó. Esto último, afirmó Tudanca, "perjudica gravemente” a Aranda de Duero. Por ello, considera que el domingo la elección es “muy fácil”

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, afirmó que desde su partido están “muy orgullosos” de la candidatura de Sanz y de la “campaña limpia” que están llevando a cabo, frente al “ruido” de sus oponentes. Asimismo, afirmó que Aranda “no se merece seguir en la retaguardia”, y destacó que el Gobierno está “poniendo encima de la mesa todo lo que Aranda necesita para progresar”.

Criticó así que desde que gobierna González en el Ayuntamiento arandino “pocas empresas llegan”, y recordó que Miranda de Ebro en los últimos tres años ha incorporado “gracias a la promoción y acción decidida de su alcaldesa”, proyectos empresariales. “Aranda necesita un alcalde que sea capaz de ponerse en marcha y de atraer tejido empresarial a una ciudad con un potencial tan grande”, dijo.