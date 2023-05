La llegada de 3 'paracaidistas' acaba en Fuentenebro con dos denuncias por agresión

Loreto Velázquez Aranda

Con escupitajos y piedras. Así recibieron, según consta en la denuncia presentada por el Partido Popular, algunos vecinos a dos de los tres candidatos 'paracaidistas' que ganaron el domingo las elecciones en Fuentenebro, al ser la única candidatura y obtener el apoyo de 10 de los 81 vecinos. Aunque desde el Partido Popular se asegura que antes de las elecciones se habló en una reunión de una posible dimisión que forzara la constitución de una gestora; los tres candidatos, denuncia, se sintieron intimidados cuando en el momento del recuento, fueron increpados. “Hubo intentos de agresión, les lanzaron piedras y les escupieron”, rechaza desde el Partido Popular, Máximo López Vilaboa.

La denuncia afecta a dos concejales salientes: Estrella Pérez y Alfredo Pinto. “Son todo calumnias y mentiras”, responde Estrella, convencida de que tanto la junta electoral como los 80 vecinos que se acercaron al polémico recuento, les darán la razón ante el juez.

Aunque en el pueblo reconocen que el primer error lo cometieron los vecinos al no dar el paso y presentar candidatura, confían en poder reconducir la situación y que la alcaldía esté dirigida por alguien que conozca la realidad y las necesidades del municipio. “Que vengan unos extraños que no saben nada del pueblo, no tiene ningún sentido”, lamenta el alcalde saliente, José Luis Pérez Pecharromán (PSOE), preocupado porque la llegada de los paracaidistas ha generado mucho malestar.

Por el momento, los tres concejales electos tomarán posesión de los cargos en el pleno de investidura que se celebrará el 17 de junio.