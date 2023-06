¿Qué hacía un hombre hoy con un hacha en plena calle de Aranda?

Loreto Velázquez Aranda

Los vecinos que esta tarde pasaban por la céntrica calle Burgo de Osma se han llevado un buen susto. Guardia Civil y Policía se personaban tras observar a un hombre, portando en la mano un hacha.

Al no saber qué intenciones tenía y a sabiendas de que está prohibido portar hachas en la calle, si no van protegidas en una bolsa o mochila; la Policía Local ha sido la primera en dar el alto. Al parecer, el hombre no tenía intención de agredir a nadie. Solo caminaba con su herramienta para realizar un trabajo en un piso de la zona.

La Policía ha decomisado el hacha y el vecino se enfrenta a una sanción administrativa.