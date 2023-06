Un tratante de ganado y un etiquetador se alían para vender 1.465 lechazos IGP falsos

Loreto Velázquez Aranda

Tres años de prisión y una multa que cuadriplica los beneficios que obtuvieron. Es la pena que pide la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 1 de Salas de los Infantes para un burgalés y un arandino que están acusados de vender 1.465 lechazos amparados falsamente con la Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León (IGP). El primero ejercía como tratante de ganado u operador mientras que el segundo era etiquetador.

Para el Ministerio fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento, un delito continuado de utilización fraudulenta de denominación de origen y un delito continuado contra la propiedad industrial. Por ello, también solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el pago de las costas procesales. Por último, pide la inhabilitación especial para el ejercicio del oficio de operador, en el caso del tratante de ganado, y de etiquetador, para el arandino, de lechazos IGP y lechazos ‘Marca de garantía Tierra de Sabor, Castilla y León’, por un periodo de 3 años.

El operador acusado es el administrador único de una empresa que se dedica al comercio al por menor de productos alimenticios con domicilio social en la localidad de Salas de los Infantes. Está autorizado por el Consejo Regulador como operador para comerciar en el mercado de lechazos IGP. El otro acusado trabaja como etiquetador autorizado por el Consejo Regulador de la IGP lechazos de Castilla y León. Según el Fiscal, ambos actuaban de “común y previo acuerdo”, y pese a tener “pleno conocimiento de la normativa que rige y protege los lechazos IGP Lechazo de Castilla y León”, introdujeron en el mercado “lechazos que no cumplían los requisitos regulados en las disposiciones establecidas al efecto, poniéndoles las vitolas y etiquetas pertinentes y simulando con ello una supuesta autenticidad del producto”.

Los hechos se produjeron desde enero de 2015 hasta agosto de 2016. Según explica, en el volante de traslado que lleva un código alfanumérico que da el Consejo Regulador de la IGP a cada ganadero, y que acompaña a los lechazos desde que salen de la explotación ganadera hasta que llegan al matadero para su sacrificio, “alteraban” el número real de lechazos que salían de la ganadería, “aumentando su cantidad” y los clasificaban con lechazos IGP en el libro etiquetador, “tenido como destino siempre el matadero de Salas de los Infantes”, que desconocía la irregularidad.

En detalle, el tratante de ganado acusado se personaba en la ganadería inscrita en el Consejo Regulador, y una vez cargados los animales, en el documento volante de traslado “alteraba aumentando el número de lechazos cargados”.

"Ni siquiera los veía en el matadero"

A continuación, el etiquetador implicado colocaba las etiquetas de la IGP “no solo a los lechazos que habían salido de la granja autorizada, sino también a otros lechazos que él llevaba y que no tenían su origen en granjas autorizadas”. “No solo no examinaba previamente los lechazos y decidía los que cumplen las condiciones de IGP, sino que ni siquiera los veía en el matadero, dando así por bueno el número de lechazos protegidos que constaban en el libro etiquetador y que previamente había cumplimentado el acusado operador coincidiendo con el número de lechazos que ponía en el volante de traslado, omitiendo su obligación de efectuarlo él mismo y sabiendo en todo momento que el número de lechazos que constaba escrito no era el real”.

¿Qué es la IGP Lechazo de Castilla y León?

Hay que recordar que la figura de Identidad Geográfica Protegida (IGP), conocida comúnmente como Denominación de Origen, protege la calidad del lechazo, alimentado exclusivamente con leche materna.

Los productores que se acogen a Denominación de Origen se comprometen a mantener la calidad más alta posible y a mantener ciertos usos tradicionales en la producción.

Estos lechazos se encuentran numerados y la trazabilidad debe ser absoluta desde la ganadería de origen hasta el consumidor final.

Los lechazos de Castilla y León con la marca IGP deben cumplir estas características:

- El peso en canal debe ser entre 4 ,5 y 7 kilos.

- La cría de ovino debe nacer y criarse en territorio de Castilla y León.

- Las razas amparadas son Churra, Castellana, Ojalada o cruces de dichas razas y alimentada exclusivamente con leche materna.

- Las explotaciones de origen deben estar inscritas en el Consejo Regulador de la IGP.

- Todos los animales son sacrificados el día de entrada en el matadero.

- Todas los canales con IGP deben llevar el logotipo del Consejo Regulador, fecha de matanza y número de identificación.

- Las etiquetas deben ser autorizadas por el Consejo Regulador y toda expedición de animales vivos debe ir acompañada de un volante de circulación .

Tres figuras principales

En el proceso de cría y comercialización del lechazo GIP, existen tres figuras: el ganadero, operador y etiquetador:

-El ganadero debe ser de Castilla y León y estar inscrito en el Consejo Regulador de la IGP.

-El operador, conocido como tratante de ganado, es el encargado del traslado de los animales desde la ganadería al matadero y posteriormente los distribuye a los consumidores. Cumplimenta el volante de traslado y debe estar autorizado por el Consejo Regulador.

- El etiquetador, formado por el Consejo Regulador, es contratado por los operadores y pagado por ellos. Es quien decide si los lechazos cumplen las condiciones de IGP. Son los únicos que deben tener en su poder las vitolas (una por cada pata del lechazo y donde consta la fecha de sacrificio y el número de la propia vitola). Tanto las vitolas como las etiquetas son suministradas por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida de Lechazo de Castilla y León.