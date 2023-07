Engaños, llantos… el nuevo Ayuntamiento de Castrillo de la Vega empieza con polémica

La ex alcaldesa de Castrillo (derecha), con su sucesor, que dejó fuera del gobierno local a una de sus compañeras, y los concejales de VoxL.v.l.

Loreto Velázquez Aranda

La constitución del nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castrillo de la Vega no ha podido empezar con peor pie. El pleno extraordinario en el que se iban a repartir las competencias terminó con “lloros, faltas de respeto” y anuncios de renuncias.

Los hechos ocurrieron el 28 de junio, 11 días después de que Jesús Mambrilla fuese nombrado alcalde, tras ganar las últimas elecciones con el 35.98% de los votos. Junto a él, el Partido Popular contaba con otros dos concejales: María del Mar Hontoria y Santiago Vegas. Al igual que el Partido Popular, el PSOE perdió en los últimos comicios un representante, quedando con dos: Mª Jesús Prieto Jimeno e Isidro García Revenga. Por su parte, Vox irrumpía como novedad con dos concejales, Diego Ruiz Pinto y Paula de la Roca Tordable.

Según explican los concejales socialistas, mediante un escrito que han presentado en el Ayuntamiento, aunque el alcalde consensuó el reparto de concejalías y la representación en entidades supramunicipales entre los siete ediles electos, dando a una de sus compañeras del Partido Popular, María del Mar Hontoria Hontoria, las delegaciones de Cultura y Acción Social, así como la titularidad para representar a Castrillo de la Vega en el Consorcio de Residuos; en el Pleno extraordinario del 28 de junio el reparto la excluía de toda responsabilidad. El alcalde cedía Cultura al concejal de Vox, Diego Ruiz Pinto y Acción Social al PSOE.

Tras confirmar que sus áreas habían sido entregadas a otros partidos, la concejala del PP María del Mar Hontoria manifestó su “absoluto desconocimiento de lo que estaba sucediendo” ya que, no se le había notificado ningún cambio. Visiblemente disgustada la edil lamentó la falta de lealtad de sus compañeros de partido así como “el engaño al que había sido sometida”. La afectada dejó clara su intención de presentar su dimisión, rompiendo entonces “a llorar”.

Ante la “sorpresa y el bochorno”, los dos concejales del PSOE han dado el paso y en sendas cartas han renunciado a las concejalías que les habían asignado.

María Jesús Prieto Jimeno ha decidido así de “forma expresa y voluntaria” no aceptar la concejalía de Acción Social al igual que la representatividad en la Mancomunidad de municipios de Ribera de Duero, comarca de Roa, en calidad de suplente; la de titular en ADRI Ribera del Duero y como suplente en el Consorcio Ruta del Vino. “Los motivos que me han llevado a tomar la decisión de no aceptación de estos cargos han sido: la bochornosa e inesperada situación que se vivió ayer en el pleno extraordinario del Ayuntamiento”, argumenta molesta con una situación que califica como “Kafkiana y humillante”.

Según relata, el alcalde se dirigió a su compañera de partido, María del Mar, “delante del resto de concejales y de la secretaria e interventora”, invitándola a que “se dedique a hacer fotos a los contenedores para mandarlas al Consorcio de Residuos”. “Ante todos estos hechos, he perdido la confianza que se necesita tener en el alcalde como para aceptar concejalías y la representación en entidades supramunicipales”, zanja María Jesús Prieto.

En los mismos términos se expresa el socialista Isidro García Revenga para no aceptar las concejalías de Cultura, Festejos y Deporte, en calidad de suplente; Promoción y Desarrollo, y titular en el Consorcio de la Ruta del Vino.

Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con el nuevo alcalde y la afectada, María del Mar Hontoria.