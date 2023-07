Loreto Velázquez Aranda

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha presentado al nuevo gerente del hospital de Aranda de Duero, José Antonio Visedo, “una persona con una capacidad de trabajo importante, dialogante y además capaz de hacer un equipo humano para lograr los objetivos”.

Según ha explicado el consejero, Visedo cuenta con amplio bagaje profesional tras pasar por puestos directivos en hospitales de Murcia, Madrid y Castilla y La Mancha. En Castilla y León estuvo de 2016 a 2018 en El Bierzo, como gerente de área, y en su última etapa ha ejercido como director económico y financiero en el hospital Universitario de Fuenlabrada. “Esta experiencia le da un amplio conocimiento del sector sanitario local y nacional”, señala.

Natural de Murcia, Visedo es licenciado en Derecho aunque también orientó su formación a la Economía de la Salud y gestión sanitaria. Cuenta, de hecho, con un Máster en Gestión de Servicios Socio-Sanitarios en la Universidad San Antonio de Murcia, y otro en Derecho Sanitario y Bioética, en la Universidad de Murcia.

Retos: nuevo hospital

Entre los retos, enumera el consejero de Sanidad, el hospital de Aranda, como el resto de centros de Castilla y León, deberá seguir trabajando para mejorar las listas de espera, “un tema común que nos preocupa”, sin olvidar el necesario trabajo en red, donde Aranda de Duero deberá funcionar codo con codo con Atención Primaria y su hospital de referencia, el hospital de Burgos. “Esa coordinación es muy importante para mejorar la asistencia de los pacientes”, recalca.

A título particular, el nuevo gerente deberá afrontar un reto extra y de primer orden: coger el testigo de la construcción del nuevo hospital. “Ese hospital tan deseado por los ribereños y por el Servicio de Salud de Castilla y León es una oportunidad magnífica para desarrollar sus dotes de gestión”, anima.

¿Afecta el cambio de color del nuevo gobierno?

Aunque la última convocatoria electoral ha cambiado el color político del Ayuntamiento de Aranda, donde una plataforma independiente ha desbancado a un Partido Popular que llevaba en el gobierno 12 años; el consejero de Sanidad asegura que los plazos del nuevo hospital son los que son y no habrá retrasos. “No tiene por qué afectar”, zanja.

Según detalla, tras presentarse 8 empresas, a finales de este mes se hará una propuesta de licitación. A partir de ahí se hará la firma y se organizará un comienzo de obras que está programado para principios de otoño. La constructora tendrá 42 meses de plazo para realizar los trabajos.

El consejero destaca la importancia del nuevo hospital, un espacio sanitario ambicioso que ampliará la superficie de los 9.000 metros cuadrados actuales a 45.000. También aumentará el número de habitaciones, de 80 a 124 así como los locales de consulta e integrará la unidad de diálisis, que ahora mismo depende de un servicio externalizado. Según subraya, el propio diseño será mucho más “agradable” para los pacientes y funcional para los trabajadores profesionales.

Antes de presentar al nuevo gerente, el consejero de Sanidad reservó unas palabras de agradecimiento al gerente saliente, Evaristo Arzalluz Ruiz. “Hay que agradecerle todos los años que ha trabajado y todas las cosas que ha hecho”, afirma.

Primeras palabras

Las primeras palabras del nuevo gerente son de agradecimiento al consejero y la gerencia regional “por la confianza que han depositado en mí”. “Vengo a un hospital comarcal integrado en un área de salud muy potente como es Burgos. En mi cabeza está la idea siempre de coordinación porque el hospital de Aranda no es un hospital aislado, sino integrado con Atención Primaria y con el ‘hermano mayor’, el Hospital de Burgos”, declara José Antonio Visedo.

Según detalla, los primeros días conocerá el funcionamiento del centro sanitario de la mano de los médicos, enfermeras, trabajadores y representantes de los empleados. “Una vez lo conozca nos pondremos a trabajar, que será en horas, para cumplir los objetivos institucionales, que son muchos”, advierte con la mirada puesta en prioridades como la lista de espera, la sostenibilidad, la calidad asistencial, la innovación o la investigación, adaptando las necesidades “a las peculiaridades del centro”.

Lo cierto es que Visedo asume la gerencia del hospital ribereño en un momento especialmente bueno con la plantilla cubierta por primera vez en su historia.

La Junta descarta revertir la concesión del HUBU

Fue una Proposición No de Ley que aprobó las Cortes de Castilla y León, en octubre de 2021, con los votos del PSOE, Podemos, UPL y Vox, más el apoyo de la procuradora no adscrita, María Montero (ex de Ciudadanos); pero el gobierno regional descarta revertir la concesión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). “No está contemplada porque no se ha demostrado que sea beneficiosa para las arcas de la Comunidad”, zanja el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, convencido de que lo que hay que hacer es mantener “el contrato lo más posible”. “La pérdida de ese contrato será gravosa”.

Por otro lado, tras conocer que el Consejo de Cuentas de la Comunidad se ha reunido para analizar el gasto no sanitario de los hospitales, poniendo de manifiesto la gran diferencia que tiene el hospital de Burgos en comparación con el resto; el consejero asegura que algunas de las 8 o 10 recomendaciones ya se están aplicando y otras se van a incluir.