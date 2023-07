Por primera vez Sonorama contará con cámaras de seguridad para proteger a las mujeres

Loreto Velázquez Aranda

Por primera vez en la historia de Sonorama Ribera, el festival contará con cámaras de seguridad para proteger a las mujeres. Así lo adelanta la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha presentado en Aranda de Duero la campaña de verano contra las agresiones machistas ‘Ser Libre. Estar Viva’.

La medida busca garantizar la seguridad en un festival que el año pasado se saldó con cero agresiones sexuales, pero no hay que bajar la guardia. Por este motivo, desde que empiece el 9 de agosto hasta que termine, el día 13, se desplegará un amplio dispositivo de agentes uniformados pero también de incógnito. “La gente que asiste tiene que saber que siempre va a haber un policía cerca, aunque no lo identifiquen como tal. Además, no debe faltarles en ningún caso atención sanitaria inmediata”, garantiza.

Según destaca, el primer paso tiene que ser la denuncia, “cuanto antes mejor” aunque también es básica la coordinación para proteger a la víctima e identificar al presunto autor o autores. “Si la víctima decide acudir a cualquiera de los puestos sanitarios que habrá por los lugares de celebración del festival, allí habrá un policía para hacer su trabajo”, subraya.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad estarán muy pendientes en el entorno del recinto de acampada. El dispositivo de la Policía Nacional se reforzará además con otras unidades especializadas que se desplazarán a Aranda de Duero, como por ejemplo, de intervención, de vigilancia del subsuelo y, como ya ocurriera el año pasado, una unidad especializada de policía a caballo que estará por las calles de la ciudad. También habrá un helicóptero.

La Guardia Civil por su parte, regulará y vigilará el tráfico y realizará controles preventivos en la entrada a Aranda de Duero para detectar sustancias estupefacientes o armas. Para facilitar esta tarea, la llegada de autocares se centralizará en la estación de autobuses. “Será muy importante contar con la colaboración de la Policía Local y de voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil”, señala convencida de que este protocolo se seguirá en otros festivales como el EnClave de Agua, en Soria (los días 27, 28 y 29 de julio); el festival Músicos en la Naturaleza, de Hoyos del Espino, en Ávila; el Ebrovisión, en Miranda de Ebro (el 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre) o el AbejaRock, de Béjar, en Salamanca (18 y 19 de agosto).

La delegada hace estas declaraciones aprovechando la reunión preparatoria para la Junta Local de Seguridad que se celebrará el viernes con motivo del Sonorama Ribera 2023 para que se desarrolle una vez más “con normalidad y sin incidentes”.

En la reunión han participado el general jefe de la duodécima zona de la Guardia Civil, Luis del Castillo; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Jesús del Amo; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente; la coordinadora de las unidades contra la violencia sobre la mujer de las subdelegaciones del Gobierno, Jessica Martínez; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, Alfonso Martín, y el inspector jefe de la Comisaría de Aranda de Duero, Joaquín Goma.

Campaña

En cuanto a la campaña ‘Ser Libre. Estar Viva’ se desarrollará fundamentalmente en los meses de agosto y septiembre, que es cuando se celebran la mayor parte de las fiestas de los pueblos de Castilla y León, pero se trata de una campaña genérica que no se centra solo en la violencia sexual. “Buscamos llegar fundamentalmente, al tratarse del verano, a núcleos de ocio donde hay una presencia mayoritaria de jóvenes”, señala Barcones con la mirada puesta en tres escenarios: los grandes festivales como Sonorama, las fiestas de pueblos y ciudades, y los lugares de ocio nocturno privado, como bares y discotecas. “Sigue siendo fundamental concienciar contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, identificar y denunciar toda forma de violencia machista e informar sobre los distintos servicios de atención integral que las víctimas tienen a su disposición”, argumenta.

Los datos avalan la necesidad de este tipo de campañas. En el último año se produjeron en Castilla y León 619 delitos contra la libertad sexual de los que 72 fueron agresiones sexuales con penetración. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 18% con respecto a 2021, lo cual, para la delegada del Gobierno, “tiene una interpretación no necesariamente negativa porque el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y que han denunciado lo sucedido en la Policía, la Guardia Civil o en el Juzgado no llegaba al 10 por ciento, según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019”. “Quiero creer y creo que se debe a las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social frente a este tipo de delitos, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y en una reducción de los altos niveles de infradenuncia que se dan en la violencia sexual”, concluye.

Puntos violeta

Aunque la competencia depende de cada ayuntamiento, la delegada confía en que ya que todos reciben fondos del Estado, cumplan en una lucha contra la violencia machista que requiere “la implicación del conjunto de la sociedad”. “Con estos puntos violeta se intenta implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista; acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos”, destaca al recordar que Castilla y León ha recibido para lograr este objetivo un total de 17,5 millones de euros desde 2018.

Vasos con tapa para evitar ser drogadas

Los puntos violeta será espacios “seguros” en los que habrá además información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista en el entorno, así como con recursos para las propias víctimas. Además se repartirá merchandising como abanicos o vasos reciclables con tapa y pajita para evitar que alguien pueda meter alguna droga en la bebida.

Según detalla, los criterios de actuación que se marcan ante una agresión sexual en fiestas son proteger a la persona agredida, respetar su opinión y sus deseos, cortar de raíz los rumores y preservar su identidad; coordinar a todas las instituciones que tienen que atender a esta persona y, por último, identificar al agresor para que las Fuerzas de Seguridad puedan ponerlo a disposición judicial. “Para todo ello, la colaboración ciudadana es imprescindible, pero también es necesario que todos los servicios con competencias en estas actuaciones estén alerta”, anima la representante del Gobierno de España en Castilla y León.

¿Pinchazos?

En este punto, la delegada recuerda el miedo que invadió todo el país el año pasado por culpa de los pinchazos y la sumisión química: “y si se genera ese miedo, incluso si luego no se puede sustanciar o demostrar que está ocurriendo realmente, ya sólo la sensación subjetiva de desconfianza atenta contra la mujer y es un freno a su libertad. Así que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta situación no vuelva a producirse, para que todas las mujeres se sientan protegidas además de estarlo”.

Bares y discotecas

La campaña llegará también a los espacios de ocio nocturno privado. “Las discotecas, salas de concierto, bares, bares musicales, etc., son espacios de encuentro y relación que, como muchos otros, a veces se convierten en el escenario de comportamientos que impiden que todo el mundo pueda disfrutarlos igual”, argumenta con la esperanza de contar con el apoyo del sector empresarial para establecer formas de prevención y actuación conjuntas que sean efectivas y útiles”.

Si por desgracia llega a darse el caso de que la agresión sexual se produce, también tienen que recibir pautas de cómo actuar, de cómo derivar esos casos a través de un circuito óptimo para la atención inmediata de la víctima y para que el agresor pueda ser puesto a disposición judicial.