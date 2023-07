Loreto Velázquez Aranda

Con 18 años se puso a trabajar en la construcción y como extra de camarero en bares del centro, y con 19 se compró su piso. Hoy ultima los preparativos para reabrir El Café Berlín Aranda, en la calle Hospicio. “Quiero recuperar el ambiente de la calle Hospicio de los años 90”, asegura ilusionado, Miguel Rojo Pascual.

La música será determinante. “Va a ser un sitio de Rock, Indie, House… y queremos que sea un sitio de referencia de música en directo”, explica a sabiendas de que los últimos años han sido complicados en una calle en la que no faltan las peleas y trifulcas, pero “hoy está todo más tranquilo”. “Aquí queremos buen rollo, que la gente se pueda tomar sus copas tranquilamente y disfrutar de la buena música”.

Con este objetivo ha decidido mantener el nombre. “De aquí la gente tiene buenos recuerdos y queremos seguir así”.

En este empeño se ha dejado todos los ahorros. “Entre estas paredes está todo lo que tengo, hasta el alma”, bromea decidido a convertir su sueño en realidad. “Yo siempre he querido dedicarme al mundo del ocio y a los eventos y un día me dije: ¿Qué pinto en la construcción? Sé que es arriesgado pero es mi sueño. Estoy a dos velas pero voy con todo. No hay plan B”.

Miguel no está solo. En la cocina le ayudará su hermano que acaba de cumplir 18 años. Sus padres también están cerca. “Me han ayudado mucho”, agradece.

Con dos alturas, El Café Berlín mantiene su estructura original, con los reservados a la izquierda y la zona central de baile. “Lo hemos decorado todo y ha quedado muy bien”, anima mientras enseña la zona del reservado, inspirado en un chiringuito tropical. “En la zona central vamos a poner en la esquina un escenario para los conciertos”, detalla.

El nuevo Café Berlín Aranda abrirá sus puertas este sábado, 29 de julio, a las 00.00 horas. “A partir de ese día abriremos todos los días de la semana, de once de la mañana a 4.30 horas, con desayunos, tardeo y copas. Sé que es mucho pero hay que luchar”.