La caída del mercado obliga a Michelin a parar los fines de semana del verano

Loreto Velázquez Aranda

No hay un mercado que haya caído por encima de otro, pero llueve sobre mojado y la caída de pedidos ha obligado a Michelin a tomar medidas, y junto a los domingos, que podía activar dentro del calendario flexible, ha decidido cerrar además los sábados.

Según explican a este periódico esta medida se prolongará hasta que termine el mes de agosto. Luego habrá que analizar cómo responde la demanda. “Esperamos que en septiembre se reactiven los mercados y podamos recuperar la normalidad productiva”, afirma el responsable de relaciones externas Castilla y León, Julián Picapiedra Puga.

El cierre afecta a la fábrica de Aranda de Duero y salvo alguna excepción se extiende al resto de las factorías que la multinacional del neumático tiene en el país. De hecho, según explica desde el sindicato CCOO, el secretario general de la sección sindical en Michelin España, Octavio Álvaro, la tendencia es similar en las fábricas de Michelin en Europa. “Nuestros colegas nos dicen que allí están igual”, señala.

En Aranda de Duero, la inquietud es evidente porque parten de un calendario que este año está siendo bajo en actividad y no está habiendo el ritmo y la carga de trabajo de otros años. Sin embargo, tanto la dirección de la fábrica como el sindicato coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad. “A día de hoy no estamos preocupados porque entendemos que es algo cíclico y que el mercado volverá a recuperarse como lo ha hecho en otras ocasiones. Para eso tenemos, de hecho, el calendario flexible, pero no perdemos de vista septiembre. Hay que ver cómo termina el año y sobre todo cómo se desarrolla el año 2024”, subraya el secretario general de la sección sindical de CCOO en Michelin España.

El problema llegará si el año que viene, el mercado sigue mermado. Y es que, se pondría sobre la mesa la activación de medidas que nadie quiere como Expedientes de Regulación de Empleo. “Desde luego es un escenario que no contemplamos a día de hoy. Estamos muy lejos y confiamos en que como en otras épocas, el mercado igual que ha bajado, vuelva a subir”, afirma el representante sindical.

Causas

Pero, ¿por qué los pedidos no están funcionando? Podría deberse a un descenso del consumo, en sectores clave como la automoción, o a la presión que ejerce el mercado asiático con los neumáticos de bajo precio. Nadie tiene una respuesta clara, porque no hay un mercado concreto en crisis. Es algo generalizado que se está produciendo tanto en España como en Europa. “Es verdad que el neumático de camión suele ser un poco estacional, y en verano es donde más pedidos se suelen hacer, pero la realidad es que todo ha cambiado y ya no hay casi nada estacional”, argumenta Octavio Álvaro.

Convenio

En la parte positiva, Michelin firmó con los sindicatos, el pasado 16 de junio, el nuevo convenio colectivo, que tendrá vigencia hasta 2026. El acuerdo incluye una prima de 1.500 euros para todos los trabajadores activos y una subida salarial del 12% en los próximos 4 ejercicios.

El convenio afecta a las fábricas de Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Victoria-Gasteiz y Almería. “Saber que hay estabilidad es una tranquilidad. Es un acuerdo positivo para los trabajadores porque cumple los objetivos razonables de equilibrio que nos marcamos al principio de la negociación como una subida salarial, por encima de las previsiones de IPC”, destaca el representante de CCOO.

Historia

Michelin Aranda es un referente en la historia de la multinacional francesa pero también ha marcado la evolución de Aranda y la comarca. Desde su llegada en el año 1969 supuso un antes y un después para la que hoy es tercer núcleo industrial de Castilla y León.

En los 200.000 m² de instalaciones, sobre una parcela de 500.000 m², Michelin Aranda fabrica neumáticos para camiones y autobuses de llantas 19.5’’, 20’’, 22.5’’ y 24’’, de más de 100 dimensiones y modelos.

Actualmente, en el centro de Aranda se producen neumáticos de las reconocidas gamas X-Line, X-Multi, X-Works, X-Coach, X-Incity, cuyo principal destino es Europa del Oeste. Sin embargo, también envía cantidades importantes a lugares tan lejanos como la India.

En Aranda se fabrican asimismo 8 referencias de neumáticos para Metro, siendo la única fábrica del Grupo que realiza este producto, destinado a ciudades de Europa y América. Emplea a 1.300 personas.