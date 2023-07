Fiestas de Aranda. 3 conciertos estelares que harán que te quedes

Loreto Velázquez Aranda

Decididos a reflejar el cambio desde el primer momento, el nuevo equipo de gobierno de Antonio Linaje refuerza la programación de fiestas con una inyección adicional de 250.000 euros que servirán para incorporar 3 conciertos estelares de carácter internacional.

Según explica el concejal responsable de Festejos, José Antonio Fuertes, es un paso necesario de cara a conseguir su objetivo: que las fiestas de Aranda sean un referente de calidad.

Entrados en detalle, el cantante colombiano galardonado con 26 premios Grammy Latinos, Juanes, abrirá cartel el domingo 10 de septiembre, con un concierto que tendrá lugar en El Picón. El artista presentará en la capital ribereña su último trabajo, ‘Vida cotidiana’ aunque seguro que no faltarán clásicos como la mítica “camisa negra” o `A Dios le pido’.

Orchestral Manoeuvres in the DarkECB

También en El Picón, al día siguiente, 11 de septiembre, tomará el relevo Orchestral Manoeuvres in the Dark, conocida por su acrónimo OMD. La banda británica cuenta con una dilatada trayectoria en música pop y electrónica, con éxitos como ‘Enola Gay’, lanzada en 1980 o ‘If you leave’, de 1986. En España, el tema ‘Genetic Engineering’, alcanzó el número 1 en la lista de los 40 Principales.

'No te va a gustar' actuará el 12 de septiembreECB

El martes, 12 de septiembre, la fiesta se traslada a la plaza Mayor con ‘No te va a gustar’. La banda uruguaya hace escala en Aranda dentro de una gira que tiene paradas ese mismo mes en ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Ibiza y Santiago de Compostela.

A estos conciertos se unirán las tradicionales verbenas en la plaza Mayor y un concierto de Los 40 Dance, pensado para los más jóvenes.

A la hora de organizar las fiestas del próximo mes de septiembre, el concejal de Ciudadanos parte de una base que ya había sido elaborada por el anterior equipo de gobierno, como los fuegos artificiales, las luces y las verbenas. De él dependen ahora los conciertos, la vigilancia, los alquileres de luz y sonido y el concurso de fotografía.