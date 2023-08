Diego Santamaría Burgos

Mediados de julio. En plena «tournée» de entrevistas para presentar la séptima edición de Dibujando x Mambrilla, Gorka Belasko llega a Burgos con tiempo más que suficiente para revisitar el casco histórico. Desayuna en el Riviera (antiguo Polisón), junto al Teatro Principal. Pide un café y se encuentra con un pequeño «bodegón». El cruasán y un zumo de naranja sobre una bandeja de cerámica le da «mucho juego». Instintivamente, con «el cuaderno cosido en la mano», se pone manos a la obra para inmortalizar, con su también inseparable lapicero, una nueva «crónica gráfica».

«Para dibujar vale cualquier cosa», reflexiona el coorganizador de una cita única en su especie cuyo principal mérito reside en su capacidad de consolidar a Mambrilla de Castrejón como metáfora artística de la Ribera del Duero. Del 11 al 13 de agosto, los cuadernos volverán a irradiar luz creativa. En connivencia con el entorno, obviamente, aunque cediendo mayor protagonismo a esas bodegas tradicionales que «siempre han estado ahí» gracias a la colaboración Alidis-Viña Mambrilla, Vizcarra y Traslascuesta.

A modo de prólogo, el arquitecto ribereño Alfredo Sanz Sanza impartirá el jueves 10 de agosto una charla enmarcada en la Semana Cultural de Mambrilla. Experto conocedor de la cultura vitivinícola de su tierra, ha catalogado un sinfín de bodegas y «trabaja conceptos muy interesantes», desde diferentes prismas, para que este legado «no se pierda en el olvido y se pueda reivindicar como un recurso turístico para hacer que la economía de la zona se beneficie de la existencia de un patrimonio que está incrustado en el paisaje».

«Siempre las hemos visitado. Comemos, merendamos y cenamos en ellas», apunta Belasko en alusión a las bodegas mientras anima a los participantes a «dibujarlas todas». Sea como fuere, lo importante es fortalecer aún más si cabe los fuertes lazos de «convivencia» que se generan cada año entre el pueblo y los artistas. Porque «Mambrilla lo pone fácil» de principio a fin. «Si necesitas una bodega, tienes una bodega; si necesitas un merendero, tienes un merendero». Aquí la broma sobre la sequedad del carácter castellano pierde su sentido porque «Mambrilla rompe el tópico».

Belasko, con el cartel de la séptima edición de Dibujando x Mambrilla.SANTI OTERO

El boca a boca ha funcionado a lo largo de estos años y las dos casas rurales que colaboran con el evento (La Casa Azul y Reoyo) ya están completas. Dentro del mundillo, esta pequeña villa con poco más de un centenar de habitantes se ha hecho un nombre y, aunque el número de participantes sea reducido, el encuentro se sitúa «a la altura de los más importantes». Tanto es así que reunirá a dibujantes procedentes de Barcelona, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Alicante, Vitoria o Santander.

«Este año habrá que ir midiendo si resisten las costuras», advierte Belasko a sabiendas de que Dibujando x Mambrilla, «con su esencia y su forma de ser, no puede ser masivo». Básicamente, por una cuestión de espacio y porque carece de hostelería. Lo que sí hay, y de sobra, es hospitalidad. Hasta el punto de que «te invitan a desayunar después de haber desayunado». Eso es, precisamente, lo que hace «especial» a esta propuesta, que no se rige por un programa cerrado -aunque lo haya- sino más bien por la «improvisación» cuando todo el mundo ya está manos a la obra.

Más allá de los trazos, bocetos y obras que emergen junto a las musas que aporta la Ribera, el encuentro también brinda otra serie de alicientes. Por ejemplo, el espectáculo de clown que el actor e integrante del colectivo Dibujando x Mambrilla, Javi Usón, ofrecerá el sábado 12, a partir de las 20 horas en el bar La Escuela, emulando a un personaje clásico de Shakespeare. Y no estará solo, sino en buena compañía musical de la mano de Afolcuerna en una jornada con carácter abierto para la que hay que inscribirse antes del 8 de agosto.

Aunque no se conciba como una «atracción turística» pese a formar parte de la lista de eventos alternativos de este mes dentro de la Ruta del Vino Ribera del Duero, lo cierto es que la organización pretende que «la gente pueda venir a Mambrilla a dibujar en cualquier época del año». De momento, parece que muchos han tomado buena nota. Sobre todo quienes, por diferentes motivos, no pueden participar en una edición concreta y al poco visitan el pueblo cuaderno en mano. El feedback, no hace falta que lo diga Belasko, es perfectamente visible en las redes sociales.