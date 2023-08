Loreto Velázquez Aranda

Cualquier alcalde de pueblo lo sabe. Si el bar cierra, la condena para el municipio es casi segura. Por ello, el alcalde de Haza hace un llamamiento para que el único bar del pueblo no cierre. La última inquilina se va el 31 de agosto y no hay relevo. “Para nosotros es muy importante no solo por los vecinos, también por todas las personas que vienen de otros pueblos de alrededor”, apremia el regidor, Antonio Muñoz.

Haza no es un pueblo cualquiera. Con una altitud de 910 metros sobre el nivel del mar se alza como el balcón del valle del Riaza. El bar se encuentra situado justo en la plaza donde los atardeceres son mágicos y las vistas maravillosas. “Esto en verano se llena. El otro día había cenando más de 60 personas”, anima.

El bar cuenta además con un restaurante interior con capacidad para 20 personas y un pequeño hostal con cuatro habitaciones y sus correspondientes baños. También dispone de horno de leña, una barbacoa y un almacén, pero “aquí lo mejor es la terraza”. “Se ha convertido en punto de encuentro para el valle del Riaza y aquí es normal ver a gente de Hontangas, Hoyales de Roa o Fuentecén. Es un balcón alucinante”.

La propiedad es privada, pertenece a una familia de Haza, por lo que el alcalde solo ejerce de mediador. “Desde el Ayuntamiento llevamos años haciendo un esfuerzo para reforzar el patrimonio turístico de Haza. No podemos quedarnos sin bar”, insiste convencido de que aunque los inviernos son largos, el verano compensa.

En este empeño Haza puede presumir de haber rehabilitado la Torre del Homenaje, convirtiéndola en el museo más visitado de la red Museos Vivos. De hecho, acapara el 50% del total de las visitas. “Basta meterte en la web www.museosvivos.com, ahí te dan un código de acceso y ya puedes entrar. Es muy fácil”.

En la rehabilitación el Ayuntamiento contó con el respaldo de la Junta de Castilla y León, de Patrimonio y el apoyo de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Ribera, ADRI. “Ha sido una gran oportunidad”, agradece a sabiendas de que hace tan solo un par de años el tejado de la torre amenazaba con derrumbarse. Desde su apertura como museo ha recibido más de 1.500 visitas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha puesto un enganche para caravanas que está dando resultado gracias a las vistas. “Hay días que hay hasta 10 caravanas”.

El alcalde insiste. Más allá de la torre o el bar, Haza merece una visita. “Es precioso”, asegura sin olvidar los históricos vecinos que sobrevuelan el cielo: las aves rapaces. “Quiero hacer un observatorio de pájaros, es uno de mis retos en esta legislatura”, avanza.

Otro de los grandes retos es continuar con las excavaciones para seguir descubriendo la historia de Haza. “En quince o veinte días empezaran en la pared de San Isidro, donde había una basílica”.

Despoblación

Aunque por extensión, Haza es uno de los pueblos más grandes de Castilla y León, con 8.500 hectáreas, es el municipio con menor número de habitantes por metro cuadrado de la provincia.

Con 29 vecinos censados, la despoblación es una amenaza constante. “Al final es un problema muy grande”, admite consciente de que Haza lidia con dos trabas: la falta de viviendas y las estrictas directrices de Patrimonio al estar inmerso en dos declaraciones de Bien de Interés Cultural (BIC).