La actriz Candela Peña será la embajadora de la Fiesta de la Vendimia 2023

Loreto Velázquez Aranda

La actriz española Candela Peña será nombrada embajadora de honor en la próxima Gran Fiesta de la Vendimia 2023, que el Consejo Regulador Ribera del Duero organizará los días 22 y 23 de septiembre en Aranda de Duero. “Me siento eternamente agradecida y muy orgullosa de que Ribera del Duero haya pensado en mí para ser la embajadora de la Gran Fiesta de la Vendimia de este año. Llevaré con orgullo el título de embajadora y llevaré los vinos de esta maravillosa región a cada rincón donde vaya. Recibo con gran honor este compromiso de ser embajadora de sus vinos, la cultura y el arte que irradia esta región tan especial”, afirma Candela Peña, entusiasmada porque “la característica que mejor define a los vinos de Ribera del Duero y a mí misma es la personalidad”. “Este valor es el que hace que me pueda sentir verdaderamente ilusionada de que Ribera del Duero haya apostado por mí”, concluye la actriz.

Tres premios Goya

Candela Peña estudió interpretación en el Centro Andaluz de Teatro en Sevilla y posteriormente se trasladó a la capital de España. En el año 1994 debutó en la gran pantalla bajo las órdenes de Imanol Uribe en la película ‘Días contados’, junto a Carmelo Gómez y Javier Bardem. La actriz fue nominada entonces al Goya a la mejor actriz revelación.

El Goya llegó sin embargo seis años después gracias a su brillante interpretación en el film ‘Todo sobre mi madre’ (1999), de Pedro Almodóvar.

Su carrera tuvo un punto de inflexión en 2003 con ‘Te doy mis ojos’, un drama de Icíar Bollaín con el que ganó su segundo Goya, esta vez en la categoría de mejor actriz de reparto. El tercer galardón llegó en 2005 por su papel en el drama ‘Princesas’ (2005), de Fernando León de Aranoa.

Pese a sus éxitos, ha sido una actriz a la que no le ha temblado la voz a la hora de reivindicar soluciones a un sector difícil en el que el paro no hace distinciones. Además ha defendido la belleza natural y la libertad de las mujeres, aunque también ha sido muy clara al criticar la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reservar un 35% de las ayudas al cine para mujeres directoras: "Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero sólo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista", aseguró en la promoción de la serie Hierro.

En palabras de Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero: “Es un verdadero privilegio contar en esta sexta edición con una embajadora tan destacada como Candela Peña. Estamos totalmente seguros de que representará a Ribera del Duero y todo lo que eso implica de una forma excepcional. Esta fiesta es de gran importancia para todos los ribereños y nos llena de alegría que Candela pueda acompañarnos”.

Otros embajadores

Candela Peña recogerá el testigo dejado el año pasado por el presentador de televisión, Roberto Leal. En su discurso, el embajador de la Fiesta de la Vendimia 2022 rindió homenaje a los pueblos, subrayando la importancia de ponerlos en valor “porque son las raíces y tienen futuro”.

En 2021 el reconocimiento cayó en otra actriz: Macarena Gómez. Con gran simpatía la embajadora resumió en una frase una filosofía de vida: “El espíritu Ribera corre por mis venas”.

De familia castellanoleonesa, la cordobesa se mostró conocedora de todas las provincias, especialmente de Aranda de Duero, una ciudad que visitó mucho cuando era pequeña. “Desde hace años Ribera forma parte de mi familia. Me aporta para mis fiestas y también a nivel profesional”, dijo, señalando que le envían vinos para el equipo técnico y artístico cuando se encuentra en algún rodaje. “Soy feliz bebiendo vino y bebiendo Ribera del Duero”, añadió.

En 2020 la pandemia impidió la celebración pero en 2019 el reconocimiento recayó en la actriz y presentadora, Silvia Abril. En su discurso, alegre y vitalista, la humorista se comprometió a hacer del vino un hábito. «En mi casa se va a desayunar con Ribera del Duero, vamos a empezar y terminar el día con el vino de la Ribera».

Un año antes, fue el cantante Antonio Orozco quien se comprometió a defender la marca Ribera, pero fue el actor, Quim Gutiérrez, el que inauguró la distinción en la primera Gran Fiesta de la Vendimia.