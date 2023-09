¿Has visto a esta joven? Ha desaparecido en Aranda de Duero

Loreto Velázquez Aranda

Se llama Ralitsa Nikolova, acaba de cumplir 16 años y desde el lunes no se sabe nada de ella. Según han denunciado sus padres, la menor desapareció en Aranda de Duero en la mañana del 25 de septiembre. El último momento en que se la vio fue en el patio del centro educativo donde estudia, el ICEDE, pero no regresó ni a clase ni a su casa.

"Se la han tenido que llevar"

Los padres están desesperados. “Algo le ha tenido que pasar, porque mi hija no se iría nunca así”, implora la madre visiblemente nerviosa “porque no se llevó ni ropa, ni dinero ni nada”. “¿Cómo se va a ir sin decirnos nada? No habíamos discutido, no había pasado nada. Se la han tenido que llevar”, sospechan los padres.

Desde entonces los cuerpos de seguridad del Estado la buscan por Aranda y la Ribera sin descartar la posibilidad de que se haya fugado con su pareja, que tampoco está localizable.

En el momento de desaparición, la adolescente iba vestida de negro.