Importadores de Estados Unidos: “Los vinos de Ribera de Duero son emocionantemente ricos”

Durante cuatro días intensos, 7 importadores estadounidenses han conocido la riqueza y las peculiaridades de la Denominación de Origen Ribera del Duero, invitados por la Asociación de Bodegas Asebor. “Los vinos son emocionantemente ricos”, asegura Michelle Schreck, de la importadora Atlanta Improvement Company, de Georgia. “Me han encantado los vinos y la gastronomía con el lechazo asado”, señala.

Llegados de los principales estados, los importadores y distribuidores han visitado esta semana las bodegas: Monteabellón, S. Arroyo, Portia, Convento Oreja, CV Solterra, Finca Rodma, Condado de Haza, Valduero, Valparaíso y El Hacedor, dentro de una de las misiones inversas con las que la Asociación Asebor busca promocionar los vinos de la Ribera del Duero y facilitar a sus asociados el acceso a nuevos mercados.

Todos coinciden: los vinos de Ribera del Duero “encajan al 100%” con los gustos del consumidor americano, hay muchas puertas a las que llamar, pero hay que seguir insistiendo en la comunicación y en la promoción para hacer llegar la historia de esta importante denominación de Origen que allí no todos conocen.

Daniel Oddoms (de la importadora Woodberry Wine y Kindred Vines Glinsky, de Michigan) tampoco había estado nunca. “Me ha encantado la historia de la Ribera, el entusiasmo de los trabajadores; es un sitio fantástico”.

Arnoldo Palacios (de Devino Wine Importers, de Texas) asegura que el mercado del vino español y de Ribera es muy apreciado. “Se vende un gran porcentaje”, sostiene convencido de que para crecer es importante que llegue más formación y educación sobre esta tierra de vinos. “Por eso estamos aquí, para empaparnos de la cultura de los vinos de Ribera del Duero”.

El consumidor más habitual supera los 55 años

El perfil del consumidor de vino en Estados Unidos supera los 55 años, pero el consumidor joven comienza a despertar. “Están utilizando aplicaciones de vino y empiezan a beber vino”, asegura Glenn Albright (International Spirits and Wines en Nueva York).

Dicho esto, advierte, los hábitos han cambiado y la situación económica actual hace que miren más el precio. Según explica, también hay que tener en cuenta que un joven no tiene el poder adquisitivo de un mayor, pero sí se van interesando. “Buscan nuevos estilos de vino y dan importancia a las etiquetas. Más que tradicionales las prefieren limpias y modernas”, aconseja Glenn.

Preferencias

Pero, ¿Qué tipo de vino busca el consumidor americano? Según apunta Froilan Monteverde, de Greystone Partners Inc (Florida), quiere sobre todo vinos con cuerpo pero fáciles de beber, “vinos de calidad y con precios competitivos”. “La Ribera encaja al 100% con lo que busca el consumidor”, concluye.

Desde Asebor el presidente, Iker Ugarte, destaca la importancia de este tipo de misiones inversas porque acercan de una manera directa la historia y la esencia de la Ribera del Duero. En esta ocasión había importadores de las compañías: Greystone Partners Inc (Florida), Americas Growers Imports (Florida); International Spirits and Wines (Nueva York), Devino Wine Importers (Texas); Kraynick and Associates (New Jersey), Woodberry Wine - Kindred Vines (Michigan), y Atlanta Improvement Company, de Georgia).

Importadores USA Misión Inversa octubre 2023Loreto Velázquez

Con 332.021.000 habitantes, Estados Unidos es el cuarto país con mayor superficie a nivel mundial. Limita con Canadá, México y El Golfo de México, y con el Océano Pacífico y Atlántico. Su capital es Washington y sus principales ciudades son Nueva York, Los Ángeles y Houston.

País líder en importaciones de vino

El consumo per cápita de vino es de 12,03 litros por persona (lo que le sitúa en el número 18 a nivel mundial). En importaciones, sin embargo, es el líder con 5.000 millones de dólares.

Las exportaciones españolas de vino a EEUU se han incrementado de forma significativa, sumando un valor de 344 millones de euros en 2022; un 29,95% más que en 2021. De las exportaciones el 74,94% corresponde a vino embotellado. En cuanto al perfil, el 47,3% del consumo de vino se concentra en personas de más de 55 años.