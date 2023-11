El comisario Joaquín Goma será el primer Rutero de Honor de Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Apenas unas semanas después de su jubilación, el comisario jefe de la Policía Nacional de Aranda de Duero, Joaquín Goma, va a ser galardonado como primer Rutero de Honor de la Ruta del Vino Ribera del Duero, en agradecimiento a la promoción que hizo del territorio con la publicación de su ‘Cuaderno de la Ribera, 100% Tempranillo’.

Goma recibirá el reconocimiento el 28 de noviembre en el Hotel AZZ Convento las Claras, de Peñafiel, dentro de una gala con la que la Ruta cerrará la celebración del Mes del Enoturismo.

Ceutí de nacimiento, Goma cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas dentro de la Policía Nacional, desde su entrada como Policía en 1981, ascendiendo por promoción interna hasta la de Inspector-Jefe.

“En 2018 llegó a Aranda como comisario-jefe, convirtiéndose en parte activa de la vida ribereña desde su llegada y transformando su cariño a esta tierra en la publicación del libro 'Cuaderno de la Ribera, 100% Tempranillo', un viaje a través de la historia de la Ribera del Duero, ilustrado por las imágenes del reconocido fotógrafo Paco Santamaría”, destacan desde la Ruta, convencidos de que “su apoyo y consejo en el desarrollo de actividades en la zona ha sido clave para el crecimiento y seguridad de eventos como Sonorama Ribera o la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, hasta en momentos de extrema precaución como fue la pandemia global provocada por el COVID-19”.

Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, afirma que “es indispensable valorar y agradecer la implicación de quiénes trabajan por el crecimiento de la Ruta”. “El caso de Joaquín es especial puesto que, sin tener una conexión previa con el territorio, se ha convertido en un ribereño de honor, impulsando el entorno y mejorando su seguridad”.

La Ruta del Vino

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Está integrada por 304 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 95 pueblos, 5 asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 203 establecimientos turísticos. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.