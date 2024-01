Carolina a sus 51 años es un ejemplo de superación. “La suerte hay que buscarla”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

La historia de Carolina Andrés es una de esas que merece la pena seguir con atención. Arandina de nacimiento es un ejemplo de superación continua. Como autónoma regentó una panadería en la Glorieta Rosales durante 16 años, pero también ha trabajado en Glaxo, en una fábrica de magdalenas, ha puesto piezas en una de automóviles y ha sido carnicera. “Nadie nace sabiendo, todo se puede aprender”, asegura.

Con 46 años lejos de amedrentarse probó suerte echando un currículum en Pascual y hoy, cinco años después, puede presumir de ser una de las tres personas elegidas para formarse en el primer curso de Formación Profesional que la compañía ha puesto en marcha de forma pionera. “Yo soy operadora en envasado, pero cuando salió la oportunidad no solo de pasarte al gremio de mantenimiento sino de formarte mientras sigues trabajando no lo dudé. A mis 51 años es una oportunidad de oro”.

Afortunadamente esta es una empresa que no mira la edad

Ella lo tiene claro: “si quieres, puedes”. “La suerte hay que buscarla”, anima consciente de que junto al empeño necesario tiene que haber una empresa que también vea más allá de la edad o las limitaciones. “Yo a Pascual le doy mil gracias, primero por darme con 45 años la oportunidad. Afortunadamente esta es una empresa que no mira la edad sino el potencial de cada uno”, destaca a sabiendas de que muchos perfiles son descartados bien por ser jóvenes y no tener experiencia o por ser mayor y pensar que ya es tarde y no se va a adaptar. “Entre todos tenemos que seguir rompiendo tabúes”, apremia.

Aunque ha afrontado situaciones difíciles, Carolina es la positividad en persona. “Cuanto mayor es la adversidad mejores soluciones salen. Creo que la actitud forja el camino. Yo cuando me quise presentar de voluntaria para esta nueva formación muchos me decían: ‘Pero dónde vas, si no sabes nada de mantenimiento, si eres mayor…’, pero yo creo que todo es ponerse y dar el máximo de uno mismo”.

Carolina es una de las tres personas que ha elegido Pascual para estudiar un curso de Formación Profesional adaptado a las necesidades específicas de la compañía. Estará dos años compaginando su puesto de trabajo con este programa. “Va a ser duro pero estoy preparada”.