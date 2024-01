Explosión de gas en Aranda. Pese a los importantes daños el edificio es seguro

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Seis horas después de que una bombona de butano explotara esta madrugada en la casa del vecino del 4ºA, y mientras este ha tenido que ser trasladado al hospital de Burgos, los bomberos y los técnicos municipales garantizan la seguridad del inmueble situado en el número 2 de la calle Esgueva de Aranda de Duero. “Hemos inspeccionado vigas y muros con los técnicos municipales y los vecinos pueden estar tranquilos porque pese a los muchos desperfectos, el edificio está bien”, garantiza.

Los vecinos regresan a sus casas conmocionados y todavía con el susto en el cuerpo. “Yo no entiendo cómo ha podido salir de ahí vivo y cómo no ha habido más heridos”, afirma uno de los vecinos.

La explosión tuvo lugar a las 4 de la madrugada. “Estábamos todos en la cama, pero el estruendo fue tremendo”, relata la vecina del piso de al lado. Tal y como advirtieron cuando llamaron a Emergencias, “sabíamos que había habido una explosión pero no se veía nada”.

La primera reacción fue salir a la calle. “Salimos todos disparados”, asegura el vecino del 3ºA. Tras localizar el epicentro de la explosión, uno de los vecinos subió hasta el cuarto piso y derribó la puerta de acceso, que se había quedado atrancada. En su interior estaba un hombre de unos 45 años, con la cara llena de cristales y las manos y el rostro con partes quemadas. Pese a la explosión bajó por su propio pie. “Yo estuve hablando con él y claro, estaba nervioso, pero no le vi mal”, explica el vecino del tercero, con la esperanza de que el herido se recupere.

Aunque fue atendido en primera instancia en el hospital Santos Reyes, dadas las heridas ha sido trasladado al hospital de Burgos, donde se encuentra en estos momentos.

La explosión de gas ha tenido lugar en el cuarto piso de la calle EsguevaLoreto Velázquez

Dantesco

La imagen justo posterior a la explosión era dantesca. “Había ventanas, con el marco y todo, a 50 metros en la calle; los coches con las lunas rotas y todo lleno de cristales”, explica otra vecina.

La onda expansiva hizo efecto pasillo; salió por un lado hacia la calle Esgueva por los tres ventanales del salón así como por las ventanas de la cocina y uno de los dormitorios, pero lo peor se localiza en el patio interior que este edificio comparte con el edificio de al lado, de la misma promotora.

Desde el primer piso ya se ven los estragos de una explosión que voló muchas ventanas y persianas. En el epicentro de la explosión, en el cuarto piso, solo queda un gran agujero. “El piso está destrozado, solo quedan las paredes”, señalan.

Afortunadamente sus hijos no estaban en casa

Según explica el sargento del Servicio de Extinción de Incendios de Aranda de Duero, al entrar en la vivienda afectada y ver fotos en las que aparecían niños, lo primero fue buscar por toda la casa. Afortunadamente él estaba solo ya que sus hijos suelen ir en fin de semana. “Cuando llegamos desalojamos a todos los vecinos del edificio y empezamos a comprobar los daños, que han sido cuantiosos sobre todo en la zona del patio y los pisos laterales”.

Muchos coches sufrieron daños con la explosiónLoreto Velázquez

Lo cierto es que los daños son desiguales y mientras la zona del patio está muy afectada, hay inmuebles que sorprendentemente no han sufrido daños como la casa de abajo y la de arriba. “Yo vivo justo en el piso de abajo y mi casa está bien”, celebra sorprendido el propietario. Él dormía con su mujer en el momento de la explosión. “Al principio pensé que había sido un trueno enorme pero mi mujer insistió y cuando mi hijo se asomó por la ventana vio la calle llena de cristales, de coches con las lunas rotas y entonces ya salimos pitando, porque teníamos miedo de que volviese a explotar. No sabíamos qué estaba pasando”, relata.

"Pensé que me habían vuelto a robar"

Los cristales han cruzado la ancha calle Esgueva hasta chocar contra el cristal del estanco Castilla. “Cuando he llegado esta mañana a las 9.00 horas lo primero que he pensado es que me la habían vuelto a preparar porque en abril y mayo tuve cuatro robos”, señala el propietario del estanco y la librería Castilla.

Consejos

La Policía Judicial será la encargada de realizar la investigación, aunque todo apunta a una explosión de propano. Según explican los bomberos, en una explosión así la bombona nunca explota, “lo que explota es el gas”. “Si tienes una bombona de butano lo más importante es pasar las revisiones de forma periódica, velar por el buen estado de la instalación y renovar las gomas de las botellas antiguas”, aconsejan.