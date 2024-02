Estos son los mensajes que el campo quiere que veas

TractoradaLoreto Velázquez

Tractorada en Aranda

Y es que sobran los motivos en un campo asfixiado por los costes y por la burocracia. “Lo que queremos es que el sector no muera, que no vendamos a pérdidas y que los costes no sobrepasen el precio de venta. Para eso necesitamos políticas agrarias que no nos hagan hacer prácticas que incrementan los costes; necesitamos que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla”.