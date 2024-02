Teresa, la limpiadora arandina que sigue luchando contra los okupas de su casa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Mientras en Fresnillo de las Dueñas el pueblo se ha unido contra unos ocupas que, según los vecinos y el propio alcalde, están causando “problemas de convivencia”; en Aranda de Duero, Teresa pelea sola contra el matrimonio al que le alquiló la casa y decidió dejar de pagar hace ya 16 meses.

A diferencia del propietario del piso ocupado de Fresnillo, ella no es un banco. Toda su vida, más de 27 años, ha trabajado como limpiadora en el hospital Santos Reyes hasta que en julio del año pasado le ofrecieron prosperar y convertirse en celadora. Sin embargo, al ser un contrato temporal ahora mismo se encuentra sin empleo. “Sin trabajo y sin subsidio porque no tengo paro”, señala con preocupación porque mientras llega una llamada que no es segura, tiene que seguir pagando la hipoteca. “¿Qué pasa si no pago al banco? Me quitarían la casa sin miramientos”, denuncia.

Aunque el Gobierno de España ha decidido prorrogar durante este año los desahucios a familias vulnerables “yo sé que tanto él como su hija están trabajando”. “Solo les pido que investiguen porque ellos pueden permitirse un alquiler y yo necesito recuperar mi casa, que es mía”, implora.

Intenta que “este infierno” no le afecte psicológicamente pero “es difícil”. “Es tal la impotencia que no puedo dejar de pensarlo”, asegura. Todo empezó hace dos años cuando su familia decidió comprar un piso más grande y poner en alquiler la casa que el matrimonio compró al casarse, la misma que ha visto crecer a sus dos hijos. “La idea era pagar con el alquiler parte de la hipoteca de la nueva casa”.

El alquiler fue rápido. “A ella la conocí por facebook. Quedamos, me mintió todo lo que quiso y yo, tonta de mí, me lo creí todo. Subió a verlo y después para firmar el contrato quedamos en el bar”, recuerda. Al principio todo fue bien. “El problema surgió cuando estábamos a punto a cumplir el primer año. Mi hija me pidió el piso para independizarse con su pareja y yo llamé a los inquilinos para avisarles con tiempo. Y entonces ella me soltó: “He pensado que no me voy a ir del piso. No voy a encontrar nada ni mejor ni más barato así que no me voy. A mí se me paró el mundo”.

Aunque interpuso la denuncia inmediatamente hasta ahora no ha conseguido nada. “Se supone que en septiembre el CEAS tenía que tramitar la vulnerabilidad, pero aquí seguimos esperando”, lamenta convencida de que la vulnerabilidad debería actualizarse mes a mes porque “las circunstancias pueden cambiar, pueden encontrar un trabajo, como en este caso”. “Lo que no es lógico es que se retrase en el tiempo mientras nosotros pagamos el pato”.

La vivienda en cuestión se encuentra en pleno barrio de Santa Catalina, en el portal número 1 de la calle Nuño Rasura. La vivienda ocupada, en el segundo piso, tiene 80 metros cuadrados, repartidos en un salón con terraza, 3 habitaciones, cocina y un baño. “Cuando lo compré me costó 6 millones de las antiguas pesetas. Era una casa muy vieja, incluso tenía la estufa de leña y el suelo de terraza, pero lo cambiamos todo: en el suelo pusimos parquet, renovamos la cocina, el baño, las puertas, las ventanas y acristalamos el salón. Yo no sé el dinero que hemos metido, pero esta casa ha sido nuestra vida. Aquí han nacido mis hijos, han crecido… No es justo”.

No sabe cuántas personas viven. “Al principio veía ropa de niños en el tendedero pero los vecinos me dicen que ellos no ven niños”. Teresa observa su casa desde la calle. En la terraza cerrada del salón hay dos colchones, uno lo reconoce, “era el que teníamos en mi dormitorio”. La que era su habitación tiene las persianas bajadas por completo. “Son las 13.00 horas pero quiero pensar que estén durmiendo… espero que no se hayan roto porque eran nuevas”.

No puede llamar ni acercarse porque “mi abogado me dice que me pueden acusar de acoso”. “Es como el mundo al revés”, lamenta indignada porque “aunque muchos piensen que el problema de las ocupaciones solo se da en pisos de bancos aquí tienen la prueba. Esta casa la he pagado yo con mi marido, con el sudor de muchos años de esfuerzo. Esta casa iba a ser para mi hija”, denuncia nerviosa, porque su hija se fue con su pareja a una casa alquilada, pero las cuentas no le han salido y ha tenido que volver con ellos. “Me están robando a mí y a mi hija. Al menos que sean conscientes”.

Mientras cuenta los días para recuperar su casa, Teresa hace un llamamiento. “El Gobierno al menos podía obligarles a dejar la casa como estaba”, apremia con el temor de que se la destrocen como ha ocurrido en Aranda en otras ocasiones con recuerdos y fotografías familiares rotas.