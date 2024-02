Óscar Puente cuantifica la reapertura del tren Directo (Madrid-Aranda-Burgos) en 1.300 millones

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Un total de 1.300 millones de euros. Es lo que calcula el ministro de Transportes, Óscar Puente, que cuesta reactivar la línea del tren Directo Madrid-Aranda- Burgos, un servicio ferroviario que desde el año 2011 no conecta Aranda de Duero con la capital de España por una avería en el túnel de Somosierra producida por un derrumbe.

Según ha explicado el ministro Transportes y Movilidad Sostenible en el plenario de la Cámara Alta, solo adecentar el túnel costaría 50 millones de euros, a los que luego hay que añadir 450 millones para el arreglo de la vía y otros 800 millones en electrificarla.

El ministro respondía así a los reproches del senador del Partido Popular, Javier Lacalle, que culpaba al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez de abandonar las infraestructuras burgalesas como el tren Directo. “Están tomando el pelo a los burgaleses ¿Qué hemos hecho para que nos tengan tanta manía? porque cada vez que gobierna el PSOE se paralizan las inversiones en infraestructuras de comunicación de la provincia de Burgos”, censuraba el senador del PP.

Lacalle que inició su intervención lamentando la “escandalosa” situación de la provincia burgalesa en materia de infraestructuras, criticó que Burgos no tenga “ni un solo kilómetro en servicio, ni siquiera en obras”, en la Autovía del Duero (A-11). Algo similar denuncia que ocurre con la Autovía del Camino de Santiago que une Navarra con Galicia. “Los únicos kilómetros que no son vías de alta capacidad y no están ni siquiera en obras son los 60 kilómetros de la provincia de Burgos entre la capital y la comunidad de La Rioja”, señaló sin olvidar la autovía que une la provincia con Cantabria a través de Aguilar de Campoo, que está “paralizada desde que Zapatero y el ministro José Blanco paralizaron las obras en el 2010”.

A nivel ferroviario, el senador del Partido Popular reprocha que se deje a Burgos “fuera del eje estratégico del Corredor Atlántico como nodo básico”, así como la situación del Tren Directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid.

La respuesta del ministro Óscar Puente ha sido rotunda y ha recordado a Lacalle que desde que el túnel quedó inoperativo en 2011, el Partido Popular gobernó durante 8 años “en los que no hicieron absolutamente nada por sacar la bateadora, arreglar el túnel y poner la vía en servicio”. “Menos demagogia y más pedagogía”, zanja Óscar Puente al recordar que el PSOE ha encargado al menos un estudio de viabilidad del tren Directo “para ver si somos capaces de poner en servicio ese tren”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y ex alcalde de Valladolid defiende en este sentido que el Gobierno de España “va a seguir trabajando por mejorar las infraestructuras de Burgos, sin hacer demagogia”.

Durante su réplica, el ministro de Transportes y ex alcalde de Valladolid, criticó el “ejercicio de populismo” del senador burgalés, al que recordó que fue alcalde de Burgos entre 2011 y 2019, “los peores años de la historia de las infraestructuras de la provincia de Burgos”. Además le acusó de “no conocer la provincia de Burgos”, y señaló que el Gobierno ha dado luz verde a la contratación de las obras de la autovía A-11 entre Langa y Aranda de Duero.

En este punto, recordó algunas de las acciones del gobierno socialista desde que está en el poder, como la supresión del peaje de la AP-1 a la salida de Burgos. Destacó además que se ha encargado un estudio de viabilidad para ver si se puede poner en servicio el Tren Directo. “Pero no engañemos a la gente. Poner en servicio el túnel cuesta 50 millones, arreglar la vía sin electrificar, que lleva sin usarse desde el 2011 por su desidia, cuesta 450 millones de euros, y electrificarla otros 800”, respondió.

Con estas cifras, insiste, hay que hacer menos demagogia y más pedagogía con la gente. “El Gobierno no le tiene manía a Burgos ni a ninguna provincia de España. Trabaja para todos, intentando mejorar las comunicaciones, con más criterio y autenticidad que ustedes con sus ejercicios de populismo”, concluyó.

Para Lacalle, sin embargo, no se trata de “demagogia” ni “populismo”, sino de “realidades, de la situación que vive la provincia”. Recordó también que la “mayor inversión” que ha tenido la provincia fue durante los años de Mariano Rajoy como presidente, con 315 millones de euros, y señaló al ministro que la liberalización de la AP-1 se debe a que “terminó la concesión”.

Por último, pidió al ministro que “haga algo” con las infraestructuras pendientes, e incluso le sugirió que busque la “colaboración público-privada”. “No podemos seguir así más tiempo. Exigimos respeto y futuro”, concluyó en alusión a la multitudinaria manifestación que sacó a miles de burgaleses y arandinos a las calles para exigir “respeto y futuro” por Burgos y sus infraestructuras.