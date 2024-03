La cúpula de Rubiales frenó un expediente a los jugadores de la Arandina, según una testigo

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La cúpula de la Real Federación Española de Fútbol, encabezada por su polémico presidente, Luis Rubiales, ignoró un expediente interno que se había abierto desde el del Comité de Ética federativo por el caso de la agresión sexual de tres jugadores de la Arandina CF sobre una menor de 15 años de la capital ribereña. El expediente se frenó por parte de la cúpula directiva que encabezaba Rubiales, según afirma una de las integrantes de ese comité, Araceli Mangas, en el vídeo de la prueba testifical en el caso abierto contra el expresidente de la Fereración, al que ha tenido acceso El Periódico de España.

Según este medio, Mangas testificó ante la jueza del caso Supercopa que "todo iba a la papelera. [...] Todo lo que hicimos durante meses, es decir, muchos expedientes a problemas que hubo en el RCD Espanyol, de racismo en el estadio del RCD Espanyol, al entrenador de la Arandina, jugadores de la Arandina, todo, no sabemos dónde quedó. Por eso yo pedí la dimisión en el mes de septiembre [de 2020]".

"Me sentí incómoda, me sentí utilizada, me di cuenta de que todo el trabajo que hacía no servía para nada, éramos un paraguas, éramos una pantalla de cara a la sociedad y los medios de comunicación", dijo a la jueza según publica El Periódico de España.

Condenados por el caso Arandina

Hay que recordar que aunque en primera instancia, dictada en diciembre de 2019, Víctor Rodríguez fue condenado junto a sus compañeros de equipo, Carlos Cuadrado ‘Lucho’ y Raúl Calvo, a 38 años de prisión, como autores y cooperadores necesarios en la agresión múltiple a una menor de 15 años; el Tribunal Superior de Justicia rebajó la pena a 3 y 4 años, en el caso de Lucho y Víctor, al descartar la intimidación y ver contradicciones en el relato de la víctima. En el caso del jugador de menos edad, Raúl Calvo, el tribunal le exoneró por la cercanía de edad con la víctima y su grado de madurez.

Según los hechos probados, la víctima, que entonces tenía 15 años, subió invitada por uno de los jugadores al piso que estos compartían en la calle San Francisco de Aranda de Duero donde jugaban en el club de fútbol local. Allí, según el relato de la adolescente, se produjo la agresión sexual sin que ella pudiera reaccionar, debido a la diferente complexión física de los condenados y la menor, y a que actuaron los tres sobre ella “con la luz apagada y por sorpresa”. Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2017, 17 días antes de que el padre de la menor presentase la denuncia.