El Consejo Regulador baraja la idea de mover la Fiesta de la Vendimia a Fiestas de Aranda

¿Adelantar la Fiesta de la Vendimia para que coincida con el segundo fin de semana de fiestas patronales de Aranda? Por ahora es una posibilidad que está barajando el Consejo Regulador Ribera del Duero pero no ha gustado ni al Ayuntamiento de Aranda, que colabora en la organización, ni a la asociación de hosteleros Asohar, que ya pide que se elija “cualquier otra fecha”.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Promoción, Juan Manuel Martín Abad, entiende que son dos días muy especiales que deben ir separados en el tiempo. Por su parte la presidenta de la asociación de hosteleros de Aranda y la Ribera, Nuria Leal, hace un llamamiento al Consejo Regulador al entender que “por respeto a los ciudadanos” no se puede contraprogramar las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Viñas. “Las fiestas son las fiestas. Hay muchos fines de semana al año para pisar las fiestas de Aranda”, defiende.

El Consejo Regulador Ribera del Duero asegura que “aún no hay fecha definitiva”. “Es posible que sea ese fin de semana pero no hay nada concretado”, afirma la directora de comunicación.

La medida podría responder, según fuentes consultadas, al interés del Consejo de modificar la fecha para que la fiesta de la vendimia no coincida con las labores de recogida de la uva, ya que por lo general muchos viticultores no pueden asistir por ese motivo. También podría buscar no coincidir con la Fiesta de la Peña La Amistad.