“Me he librado de la helada en mis manzanos por el riego anti-hielo”

Fermín López Rojo es un agricultor atípico. Compagina el cuidado de 10.500 manzanos que tiene en 4 hectáreas de Quintana del Pidio con la gestión de las cinco fruterías que llevan su apellido en Aranda de Duero (Burgos). Esta semana no ha sido fácil, la amenaza de las heladas ha planeado por toda la Ribera del Duero, pero él ha logrado librarse y nos cuenta cómo lo ha hecho. 'Tengo un sistema anti-hielo con lluvia', asegura.

El sistema es sencillo: al estar en regadío conecta el agua a aspersores anti-hielo que van cubriendo la superficie y crean una película protectora que se hiela al alcanzar los cero grados. “Como el manzano no se ve afectado hasta los 2,5 grados negativos, sirve de protección; es como un caparazón”, señala.

También ha tenido suerte. “Si llega a caer aquí una helada más severa, como la que cayó en el año 2017, no me hubiera librado. De hecho, a mí ese año se me estropeó toda la cosecha”, recuerda.

Viñedo

Fermín tiene además viñedo de la variedad Tempranillo. “En la viña sí me ha afectado la helada de esta semana en un 30%”, lamenta.

Él lo tiene claro: la principal amenaza para los manzanos es la bajada brusca de temperaturas, es decir, el hielo. “La manzana brota unos 15 días antes que la viña y luego, salvo las manzanas rojas que se recogen en agosto, la Golden y la Reineta coinciden con el viñedo y suele darse entre mediados de septiembre y mediados de octubre. La primavera siempre es peligrosa para ambos cultivos”, advierte.

Coincidir con la mayor recogida de la Ribera del Duero tiene sus complicaciones añadidas. “Encontrar personal es todo un reto y, además, el manzano requiere una formación específica”, afirma consciente de que, a diferencia de la viña, el manzano no se puede cosechar con máquina “porque se golpea el fruto”.

La producción anual la conserva en cámaras frigoríficas. “Ahí están a medio grado sobre cero, en una cámara estanca y pueden durar un año”, detalla.

Ante la pregunta de si el producto es rentable, él duda. "El cultivo de manzanas requiere una fuerte inversión en mallas antigranizo, postes y mano de obra. Yo llego a necesitar hasta 20 personas, pero al final todo depende de cómo paguen el producto".

Este año está siendo bueno. "El precio actual es bueno, pero luego depende de si son manzanas de primera o de segunda; yo tengo de ambas, sobre todo de primera", asegura consciente de que "estamos en una zona privilegiada". "La calidad de las manzanas aquí es impresionante".

Pero hay que ser muy cuidadoso porque es un cultivo “delicado”. "Es necesario vigilar constantemente, ya que pueden aparecer enfermedades como el moteado, un hongo similar al Mildiu. De hecho, se presenta en las mismas condiciones, cuando llueve y sale el sol. Me sucedió en 2018 y tuve que destinarlas al zumo. Hay que estar muy atento", aconseja teniendo en cuenta otras plagas como el oídio o el Bitter Bit, así como insectos como el pulgón en este momento o la araña roja en verano.

Para proteger a la plantación del pedrisco del verano, otro de los momentos delicados del ciclo, de mayo a noviembre extiende una malla antigranizo que sirve además para proteger el cultivo del sol y de los pájaros. “No se puede dejar la malla en invierno porque si hay una nevada puede hundir la plantación”, puntualiza.

En comparación con el viñedo, la plantación del manzano es más compleja. “En el manzano tienes que doblar las ramas… la formación es más difícil y requiere más trabajo y más inversión”, termina.

Una semana difícil

La Ribera del Duero, al igual que la mayor parte de zonas vinícolas de Castilla y León, ha vivido una semana intensa con dos heladas que han dejado picos hasta -6°C. Aunque fue una helada generalizada que afectó a casi todos los cultivos, como el viñedo, el cereal o los nogales, los daños son irregulares y en un mismo municipio podemos encontrar viñas con el 100% de daños y otras que están libres de rastro de hielo. Las zonas más afectadas en Ribera son Moradillo, Quintana del Pidio, Peñaranda, Piñel y Pesquera, aunque se está a la espera del informe final que realizará previsiblemente la próxima semana el Consejo Regulador.

El momento es delicado ya que con el calor de las últimas semanas venía todo muy adelantado, la brotación se había iniciado, y en los casos en los que la poda de invierno se realizó con anterioridad había incluso racimos incipientes.