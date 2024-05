Aranda aprueba los Presupuestos pese al voto en contra de PP y Vox

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Tal y como estaba previsto, tras el acuerdo con el PSOE, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha sacado adelante los presupuestos del año 2024. En la votación, el equipo de gobierno que forma Sentir Aranda con Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos no ha contado con el respaldo del PP ni de Vox, que se han posicionado en contra al entender, entre otras cuestiones, que el procedimiento no ha cumplido con las exigencias que marca la legalidad, por lo que pueden ser recurridos.

La oposición criticó la tardanza de un acuerdo “de mínimos”, que en su opinión se podía haber cerrado hace muchos meses. “Al final han perdido los ciudadanos”, lamentó el portavoz de Vox, Sergio Chagartegui, a sabiendas de que si entran en vigor en julio no habrá tiempo material para ejecutar todas las inversiones proyectadas.

Aunque desde Sentir Aranda comparten la necesidad de acelerar los trámites, recuerdan que es un problema que viene de muchos años atrás. Además, insisten en que ellos presentaron el borrador a los grupos políticos en el mes de octubre, y aunque hubo reuniones ninguno dio muestras de querer avanzar. “Tuvimos dos reuniones con el PP, de dos horas cada una, y al final la respuesta siempre era la misma: lo estudiamos y os decimos luego, pero luego ninguna propuesta. A mí sinceramente no me gusta perder el tiempo. Si no había habido respuesta tras dos reuniones de dos horas, no sé hasta dónde interesaba una tercera”, zanjaba el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, al recordar que en el caso del PP solo dio el paso cuatro meses después, en forma de enmiendas.

Acuerdo

En la enmienda transaccional que finalmente ha acordado el equipo de Gobierno con el PSOE, Sentir Aranda ha tenido que ceder y renunciar por ahora a la liberación de concejales y creación de puestos de confianza, un debate que se reabrirá tras las elecciones europeas. Lo que sí se abre ya, a petición del grupo socialista, es la revisión de las asignaciones de la oposición para que todos los concejales, sean del gobierno o no, cobren lo mismo por asistir a las comisiones y a los plenos.

Por otro lado, el PSOE incluyó una reducción en la partida destinada a la compra de un local en el barrio de Santa Catalina e incrementos en la partida de subvenciones nominativas destinadas a asociaciones vecinales, Asociación Mujeres Progresistas y Asociación Amas de casa.

El acuerdo incluye por último inversiones para la plaza del Mediterráneo, la renovación del suelo del parque infantil de la plaza Sorolla y el alumbrado de la carretera al complejo deportivo Juan Carlos Higuero. El PSOE cedió al renunciar a retirar una partida de horas extras para bomberos y policías, que pretendía llevar a Remanentes. Sentir Aranda se negó, según explica el alcalde Antonio Linaje, porque eso supondría retrasar los pagos de un servicio esencial por la falta de personal.