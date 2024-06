Carta de una vecina de Milagros contra la planta de Biogás que se quiere construir en el pueblo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

"Queridos vecinos: Hace cuarenta años me casé y no tuve dudas al elegir Milagros para quedarnos, emprender una nueva vida y desarrollar nuestro trabajo. Me parecía un sitio estupendo donde pasar mi vida. Sentía que era un lugar bonito donde vivir, y así debía de estar considerado, cuando el 24 de septiembre de 1972 le otorgaron el Primer Premio al Embellecimiento.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, mejorando paso a paso casi sin darnos cuenta. Los más jóvenes ya no recordaréis que en el año 1984 las basuras de las casas se tiraban en la cañada, lo que llamábamos el Cementerio de los burros, ahora convertida en una hermosa arboleda. Después tuvimos contenedores, y ahora, en un paso más, tenemos la posibilidad de clasificar nuestros residuos en aras de conseguir un mejor aprovechamiento del reciclaje. Cuando yo me quedé a vivir aquí, no eran muchos los que consideraban esa opción.

Pero, poco a poco, el pueblo fue progresando. Se consiguieron mejoras que favorecían la vida en el municipio, y más gente se animó a fijar aquí su residencia apostando por una forma de vida más natural. Llegó la farmacia, se construyó una residencia de ancianos donde ahora viven algunos de nuestros mayores perfectamente atendidos sin tener que desconectarse de su lugar habitual, disfrutando de su entorno y de ese pueblo que ayudaron a forjar con su esfuerzo. Tenemos un Verano Cultural pionero, que es un referente para muchos otros pueblos, que nos permite disfrutar cada verano de una oferta cultural de gran nivel. Se construyó el polideportivo, el campo de futbol y un colegio para los niños que, por su sistema educativo, atrae la concurrencia de otros muchos de pueblos aledaños. Además de la guardería y la ludoteca donde socializar y pasar un buen rato.



Es evidente que los niños y niñas se sienten cómodos en Milagros porque disponen de los recursos que mejor responden a sus actividades recreativas: parques infantiles, una playa fluvial para disfrutar en verano, el área recreativa “El Alforjillas”, limpia y cuidada, como zona de recreo para el pueblo y las instalaciones deportivas donde ejercitar su inagotable actividad física. Los adultos también tenemos opciones: restaurantes, bares y, muy importante, lugares donde poder desarrollar un trabajo remunerado, como la cooperativa del vino, la del campo, gasolineras, casas rurales, hostelería, aserradero, construcción, empresas que desarrollan su actividad en el Polígono industrial y otros negocios.

Nuestra salud goza de buenos servicios: farmacia, enfermera, médica (nuestra querida Consuelo) que nos diagnostica ya solo con vernos entrar en su consulta. Por cierto, ¿os acordáis de cómo nos movilizamos cuando la trasladaron?, ¿y los esfuerzos que hicimos para recuperarla? Pero lo conseguimos. Y para los que ya trabajaron y merecen calma y relax, en nuestro pueblo hay un acogedor Centro de Jubilados, y un Centro Cultural donde podemos organizar multitud de eventos. Además, existe una entidad bancaria que da servicio al pueblo, algo que agradecen sobre todo las personas mayores que no precisan desplazarse otro lugar para gestionar sus pensiones. Y para endulzarnos la vida, tenemos la pastelería “Perines” un negocio que ya alcanza su tercera generación en Milagros.

Todos y cada uno de nosotros hemos apostado por engrandecer a este pueblo, haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Nosotros, los vecinos de Milagros, somos el activo más importante de este municipio.

Por esa razón, porque queremos y respetamos a nuestro pueblo, nos duelen más las ofensas y los ataques a este entorno que hemos intentado cuidar entre todos, a lo largo de estos años.

Señor alcalde, cuando en la reunión informativa nos dijo que no íbamos a los plenos o que no leíamos el BOCYL, quiero responderle que el motivo principal es porque confiamos en nuestros dirigentes, porque consideramos que forman parte de nuestro pueblo, porque los hemos elegido y jamás pensamos que nos iban a ocultar información en algo de tanta repercusión como es la instalación de plantas de BIOGAS en nuestro término.

Señor alcalde, ¿de verdad cree que es necesario para impulsar el desarrollo del pueblo, la construcción de esas plantas de reciclaje de residuos que amenazan nuestro valle, nuestro hábitat y nuestra calidad de vida? ¿Qué sensación nos invadirá cuando veamos peligrar todo lo que se ha conseguido año tras año? ¿Qué será de nuestros niños, de nuestros mayores, del disfrute de nuestro tiempo libre, del entorno natural que ahora tenemos, de los puestos de trabajo que se perderán si nuestro pueblo se degrada, y de quienes pensaron en apostar por este pueblo como un modelo de vida saludable construyendo aquí su casa y su vida? ¿Realmente cree que le compensará poner en riesgo la convivencia pacífica con esa amenaza de contaminación de todo el Valle del Riaza por obtener un rédito que siempre estará manchado de culpa? ¡Qué legado dejaremos a nuestros hijos! ¡No a las plantas de Biogás! Protejamos nuestro entorno, nuestros acuíferos, nuestro rio, nuestro suelo, nuestro aire, nuestra calidad de vida".

Firmado: María Gloria Honrubia Amores.