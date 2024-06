La Plataforma por el Ferrocarril exige una reunión con la consejera de Transportes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Tras cuatro meses esperando una reunión, la plataforma por el ferrocarril directo Madrid- Aranda- Burgos lamenta la actitud de la nueva consejera de Transportes de la Junta de Castilla y León, María González Corral. “Lleva cuatro meses dando excusas a través del delegado del Corredor Atlántico, Luis Fuentes”, reprocha el presidente del colectivo, Jorge Núñez.

En su opinión, “la Junta de Castilla y León no parece tener la misma iniciativa de trabajo, que sí ha tenido con el desarrollo del Corredor Atlántico, con el tan ansiado corredor central y mucho menos con el ferrocarril Madrid- Aranda- Burgos”.

Del mismo modo, la Plataforma califica como “curioso” el hecho de que mientras Madrid “planta cara a las palabras de Óscar Puente, Castilla y León “no haga lo mismo”. “Quizá esta falta de interés venga de parte de la consejera que, como decana de la Junta rectora de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, decía en 2018 que el Directo no tenía sentido una vez llegase el AVE a Burgos”, argumentan.

Los integrantes de la Plataforma no entienden cómo la Junta mantiene silencio ante los ataques a una infraestructura que afecta a empresas, empleo y promoción turística. “No parece importarles que el ministro diga que los arandinos y ribereños deberíamos ir a coger el tren en Valladolid; y que pretenda ofrecer a la provincia de Burgos un AVE con tres paradas mientras se cierran decenas de ellas aislando a los ciudadanos y a sus empresas”, rechazan.

Por todo ello la Plataforma pide a la Junta de Castilla y León que revele su postura con la línea del directo y que lo haga a través de la consejera de Transportes “porque es ella la que debe explicar si sigue pensando como hace años, cuando dijo que el directo no tiene sentido, o defiende lo que en campañas electorales no deja de repetir su partido, el PP, a pesar de que desde la Junta no se hace nada por reabrir el Directo”. “¿Piensa reunirse con nosotros, señora consejera?”, terminan.