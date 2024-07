Ecoaranda regulariza la parcela que no estaba declarada Uso Excepcional de suelo rústico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Pese a las quejas de los vecinos, el Ayuntamiento de Aranda ha legalizado, por silencio administrativo, la parcela que en su día quedó al margen de la autorización de uso excepcional de suelo rústico de la planta de compostaje Ecoaranda.

Según explica la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, tras años de inacción por parte del anterior equipo de gobierno, no quedaba otra opción, ya que la solicitud se ampara en la declaración de utilidad pública que el mismo Ayuntamiento otorgó para la actividad en el año 2012. “No había posibilidad de cambio de criterio. Estamos ciñéndonos a lo que la ley dice”, afirma.

La primera autorización de uso excepcional de suelo rústico que el Ayuntamiento de Aranda otorgó a la empresa Ecoaranda en 2012 afectaba a la mayoría de parcelas que ocupaba la planta. Sin embargo, en mayo de 2014 se comprobó que las obras realizadas no se ajustaban a lo que se había autorizado y, entre otras irregularidades, “se había ampliado la actividad a una parcela que no tenía autorización”. Según señala, “desde 2024 hasta que llegamos al gobierno no se hizo nada”, salvo informes técnicos que sí advirtieron de que no se ajustaba y de que lo que procedía era iniciar un expediente sancionador y de restauración de la legalidad. “Por motivos que desconozco no se hizo”.

Ella lo tiene claro: la inactividad de estos años “puede condicionar la resolución de este expediente”. En la votación de la comisión de Obras, todos los partidos se abstuvieron menos el PP, que votó a favor de la autorización de uso excepcional.