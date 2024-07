Tres miembros de la lista electoral del alcalde de Milagros renuncian por la planta de biogás

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Continúa la polémica por la futura implantación de una planta de biogás en Milagros. Tres miembros de la lista electoral del alcalde socialista han presentado su renuncia para “desvincularse de las decisiones que están tomando tanto el alcalde como los concejales que actualmente forman gobierno” en el proyecto de la planta de biogás.

Según consta en la renuncia los firmantes dejan de “pertenecer a la lista electoral del PSOE de este municipio”. “El motivo de mi renuncia es que no veo buena gestión ni claridad en la forma de proceder de este Ayuntamiento”, zanjan.

Los tres ediles tomaron la decisión tras el pleno de ayer, 4 de julio, donde se debatió el proyecto del emisario y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Según explican, durante la sesión se permitió la participación de seis personas que plantearon diversas preguntas técnicas sobre el proyecto. “Sin embargo, los representantes del Ayuntamiento no supieron dar respuestas técnicas y nos remitieron al proyecto, el cual no podemos tener si no nos lo proporcionan desde el Ayuntamiento”, censuran.

Según explican, lamentablemente se “nos pasó el periodo de alegaciones y de exposición pública”, pero “queríamos aclarar dudas sobre el tamaño de la depuradora y sobre todo saber si va a ser solo para gestión de residuos del pueblo o va a integrar los residuos de las plantas de Biogás y Biometano que están proyectadas en el polígono del alto de Milagros”.

Los tres firmantes se suman así a la lucha de los vecinos que se han unido contra la planta de biogás.