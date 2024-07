Así funcionan las 25 cámaras de vigilancia que la Policía Local ha encendido ya en Aranda de Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

En el año que celebra su primer centenario, la Policía Local de Aranda de Duero suma una nueva herramienta tecnológica: 25 cámaras distribuidas por toda la ciudad. Su objetivo no es sancionar; de hecho, la mayoría no multan, pero sí ayudarán a controlar el tráfico, generar estadísticas y, sobre todo, evitar delitos contra la seguridad vial. “No hay que olvidar que más de 1.500 personas mueren al año en nuestro país como consecuencia de estos delitos”, subraya el jefe de la Policía Local de Aranda, Francisco Polanco, al recordar que este tipo de infracciones “es una de las principales causas de muerte no natural”.

En este sentido, recuerda los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística donde se refleja que el 25% de los delitos que se producen en España tienen que ver con la seguridad vial. Los más comunes, por orden, son: conducir sin carné, bajo la influencia de drogas o alcohol, y conducción temeraria.

La Policía Local cuenta a día de hoy con una plantilla formada por 41 agentesLoreto Velázquez

Según el jefe de la Policía Local de Aranda de Duero, de las 25 cámaras disponibles, 15 están especializadas en el reconocimiento de matrículas. Aunque la mayoría no tendrá una finalidad punitiva, los cinco encargados de controlar el centro histórico lo harán "próximamente" para que sólo puedan acceder a la zona vehículos con permiso.

Las otras diez cámaras restantes graban de forma continua videos en tiempo real, con captación de 360 grados. Su finalidad es analizar el comportamiento del tráfico para dar paso a posibles mejoras. “Hemos intentado compatibilizar ambos modelos para abarcar el mayor número de calles y población”, concreta el jefe de la comisaría, consciente de que en algunas ubicaciones ha condicionado la infraestructura que se necesita para montar la cámara.

Aunque en el centro funcionan, por el momento no se está multando. “Comenzará a funcionar ya porque estamos pendientes de adaptar el sistema que tiene el Ayuntamiento con el sistema que propone el instalador”, puntualiza a sabiendas de que “a partir de ese momento en la zona centro sí se sancionará”.

La utilidad de estas 25 cámaras dará respuesta a un sinfín de situaciones como, por ejemplo, prevenir accidentes en zonas de conflicto o localizar a un conductor que ha cometido un delito como un robo o un atropello con fuga. Basta con incluir en la búsqueda parámetros como una zona horaria, el color del coche, la matrícula o parte de ella, e incluso si el conductor es hombre o mujer, y también si es rubio o moreno... "El sistema es realmente increíble. Sabemos que la tecnología avanza muy rápidamente; pero esto es lo último que hay y la verdad es que al evitar el visionado completo la búsqueda es mucho más efectiva y rápida”, afirma.

El presupuesto de esta tecnología se enmarca dentro de las mejoras que presentó la empresa Barrio y Cameno a la hora de hacerse con la adjudicación de la obra de la nueva comisaría de la Policía Local.

Calle Hospicio

Según explica el jefe de la Policía Local, todas las cámaras que tienen asignadas en Aranda son para vigilancia de tráfico, en ningún caso de ciudadanos. “Ese tipo de cámaras de seguridad requieren una autorización de Subdelegación del Gobierno, y solo se da por tiempo limitado y por determinadas circunstancias”.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Antonio Linaje, descarta, por el momento, solicitar esta medida para zonas conflictivas como la calle Hospicio. En cualquier caso, el regidor hace un llamamiento a la responsabilidad de los conductores. “No nos preocupemos por las sanciones; preocupémonos por las consecuencias de nuestros actos”, insiste consciente de que cumpliendo las normas se evitan muchos accidentes y molestias, porque “estacionar en una plaza asignada a personas con minusvalía o de carga y descarga puede causar un perjuicio a los conductores que sí están autorizados”.

La directora de Protección Civil y el alcalde descubren la placa conmemorativa de los 100 años de Policía Local de ArandaLoreto Velázquez

La comisaría conmemora los primeros 100 años de servicio público

Minutos antes de presentar el nuevo sistema de vigilancia del tráfico, el alcalde, Antonio Linaje, y la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, descubrieron la placa conmemorativa del primer centenario de la Policía Local de Aranda de Duero, en un acto al que asistieron representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, así como concejales del equipo de gobierno.

El alcalde lo tiene claro: "Aranda es una ciudad segura gracias a nuestra policía local y gracias a la gran colaboración que tenemos con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con los servicios de emergencia, no sólo del Estado, sino de la Junta de Castilla y León", subraya, sin olvidarse de los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y esa necesaria coordinación entre administraciones que también funciona y es tan necesaria para mantener la seguridad".

Para Irene Cortés, "es una satisfacción ver que poco a poco se van implementando todas las indicaciones y todos esos avances que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León en colaboración con todos los organismos a nivel normativo y formativo y que Se están recabando muy bien para todos los municipios que tienen policía”. “Cuanto mejor equipados y mejor acomodados estén nuestros cuerpos, no cabe duda de que la prestación de ese servicio, si ya es bueno, va a ser extraordinaria”.

Sin duda, este nuevo sistema tecnológico, sumado a otros avances como la nueva comisaría o el ansiado turno de 24 horas, han supuesto una mejora significativa para una plantilla de 41 trabajadores que durante muchos años ha visto Aranda como un destino de paso. Sin embargo, quedan retos por resolver como dejar de ser una de las comisarías con el sueldo más bajo de Castilla y León, así como el complemento de destino, algo que depende de una aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo que el Ayuntamiento no termina de aprobar. Sobre la mesa también está ahora el relevo de los agentes que se jubilarán en un plazo corto y medio.