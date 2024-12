Aranda crea zonas para el arte urbano pero perseguirá los grafitis vandálicos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Decidido a poner remedio al problema, casi histórico, de los grafitis y pintadas no autorizadas, el Ayuntamiento de Aranda de Duero acaba de presentar un plan de choque que contempla cuatro bloques de medidas, con las que esperan reconducir esta tendencia que tanto daño hace a la imagen de la ciudad.

Suben las multas

La primera línea estratégica afecta al bolsillo de los incívicos. Y es que se van a endurecer, de forma notable, las multas, ya que aumentan las cuantías mínimas, que son las que se suelen aplicar. Cuando se apruebe en el pleno, las faltas graves, que antes estaban cuantificadas en una horquilla de 700 a 1.500 euros, pasarán a un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 1.500. Las faltas muy graves, donde se incluyen las pintadas, que ahora están entre 1.500 y 3.000, subirán a 2.500-3.000 euros. Otro dato a tener en cuenta. Serán prioridad adminstrativamente. "El 100% de las denuncias se tramitan", garantiza el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina.

Para que no haya duda de que esto va en serio, los infractores, o sus progenitores en el caso de que sean menores de edad, no se podrán aplicar la reducción del 50% por pronto pago. Los que no quieran o no puedan pagar esta multa podrán hacer trabajos sociales a la comunidad. Según explica el alcalde, Antonio Linaje, podrán hacer labores de limpieza viaria, adecentamiento de zonas verdes, colaboraciones con colectivos sociales en el desarrollo de sus actividades diarias o protagonizar charlas en los colegios para concienciar sobre las consecuencias de deteriorar la imagen de Aranda y difundir las alternativas.

El alcalde con los concejales de Seguridad Ciudadana y Medio AmbienteLoreto Velázquez

Espacios públicos para arte urbano

Porque este plan incluye sanciones, pero también opciones para los que quieran desarrollar un arte más allá de la simple firma de turno. “Vamos a ceder espacios públicos para murales y grafitis”, avanza el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín. Según detalla, en cuanto se apruebe el plan, se habilitarán dos primeras zonas: una en las vallas anexas al estadio Juan Carlos Higuero y otra en los contenedores del Picón, que pasará a llamarse la ‘Grafitería’. “Cada dos o tres meses se pintará por completo para que vuelvan”.

Aunque el Ayuntamiento da el primer paso, la iniciativa también abre la puerta a los dueños de construcciones o comunidades de propietarios. La idea es formar una base de datos, que no será pública, para que, cuando un grafitero tenga un proyecto, el Ayuntamiento actúe como intermediario. Para los propietarios se habilitará, además, una línea de subvenciones que contará con 50.000 euros anuales. La ayuda cubrirá hasta el 70% de los costes del mural, mientras que la propiedad asumirá el resto. “El diseño siempre se pactará con la propiedad”, puntualiza el regidor de Sentir Aranda.

El Ayuntamiento cederá espacios para el arte urbanoLoreto Velázquez

Se incrementará la vigilancia policial

La tercera medida está enfocada a un necesario refuerzo de la vigilancia. Para ello, en cuanto esté aprobada la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, se creará una patrulla policial específica que, bajo el nombre de ‘patrulla verde’, velará por el medio ambiente y el ornato público.

Y la limpieza...

Conscientes de que la lista de espera sigue tal cual la dejó la anterior corporación, en seis meses, el Ayuntamiento doblará los recursos de limpieza con dos brigadas formadas por un total de dos técnicos que estarán dotados de dos máquinas hidrolimpiadoras. Uno estará centrado en el centro y principales espacios comerciales y turísticos, y el otro en los barrios.

Cambian además los itinerarios de limpieza. Según explica el alcalde, hasta ahora se retiraban por orden de aviso, pero, a partir de ahora, se va a racionalizar los medios de tal forma que, cuando una brigada vaya a limpiar a un edificio, limpiará también los grafitis de las zonas aledañas. Para ello es importante, insiste, que los propietarios informen al Ayuntamiento sobre los grafitis que vayan apareciendo.