El nuevo gerente del Santos Reyes fija como retos reducir la lista de espera y facilitar el acceso de los ciudadanos

En su presentación oficial, el nuevo gerente del hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, Avelino Rodríguez Pérez, no ha eludido su principal desafío: reducir una lista de espera que en los últimos meses está registrando una vertiginosa subida. De hecho, a día de hoy el hospital ribereño vive uno de sus peores momentos de los últimos cinco años. “El objetivo mío y de mi equipo es trabajar con ilusión y con esfuerzo para mejorar la situación actual del hospital poniendo todos los medios de la Consejería, contando con todos los profesionales, como ya lo están haciendo, y además facilitando el acceso del ciudadano a nuestro sistema sanitario, gestionando y reduciendo las listas de espera”, afirma Avelino Rodríguez Pérez.

Con 98 días de espera para intervenciones quirúrgicas, no hay tiempo que perder. De hecho, este fue el motivo que esgrimió la Consejería para rescindir el contrato a su predecesor en el cargo, José María Visedo.

Rodríguez es consciente de la falta de médicos especialistas, un problema “común en toda España, en todas las Comunidades y en este tipo de hospitales comarcales”. “¿Cómo lo solucionamos? A parte de la búsqueda activa de profesionales, hacemos pactos con nuestro hospital de referencia y otros hospitales de la región y además esperamos que esta situación mejore con las ofertas públicas de empleo que tienen que venir a continuación”.

Cuatro especialidades especialmente vulnerables

Según explica, antes de desarrollar un plan de choque, “debemos abordar primero la situación del hospital y, evidentemente, tener reuniones con los profesionales y de ahí salen muchas soluciones. O sea, primero tenemos que conocer la realidad del problema que tenemos y después tomar soluciones, primero internas, evidentemente, con los profesionales, y luego las que abarcan a otros hospitales para que nos puedan ayudar”, señala con la mirada puesta, a priori, en áreas especialmente precarias como dermatología, otorrinolaringología, ginecología o anestesia. “Hay varias”, admite sin entrar en datos concretos del número de profesionales que a día de hoy faltan en el Santos Reyes.

El gerente insiste, a este respecto, en la importancia de los pactos con otros centros hospitalarios, tanto “los 27 que se están haciendo” como los que se harán en un futuro.

"Hay muy buen ambiente"

Por el momento, las sensaciones, tras tres semanas trabajando con el nuevo equipo, son buenas. “Hay muy buen ambiente. Los profesionales se ayudan muchísimo y además está muy bien estructurado, porque aunque es un hospital que tiene muchos años está muy bien mantenido. No se puede obviar la falta de profesionales, pero me gusta el hospital, me gusta la relación que hay y la sensación”.

A tres años de la construcción del nuevo hospital, Avelino Rodríguez asume el reto a sabiendas de que solo en superficie supondrá un aumento del 425% respecto al actual. El incremento, recuerda, conllevará del mismo modo una ampliación de la cartera de servicios. Con este objetivo, durante los próximos tres años, se trabajará en la licitación y adjudicación del mobiliario y equipamiento, así como en la planificación de los recursos humanos necesarios para este nuevo escenario. “Vamos a realizar un análisis detallado de las necesidades de personal para asegurar su adecuado funcionamiento”.

Según adelantó ya este periódico, Avelino se licenció en Ciencias Empresariales en la Universidad de León y está especializado en gestión y planificación sanitaria, como acredita el Máster en la Universidad Europea. En la Universidad Nebrija obtuvo un Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) y es, además especialista en mediación civil-mercantil por la Universidad de La Rioja y en Comercio Exterior, una formación que consolidó en ICEX España. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la Sanidad pública donde ha ejercido puestos de responsabilidad.

Fue director de Gestión y Servicios Generales del hospital Clínico Universitario de Valladolid, entre 2017 y octubre de 2019, director económico de Servicios Generales del hospital y Atención Primaria de Ronda, de 2020 a 2023; director gerente del área de gestión sanitaria en Serranía de Ronda y sus Zonas Básicas de Salud, de 2022 a 2023, y su último puesto fue como director económico en el hospital Universitario de Jaén, de 2023 a diciembre de 2024. “Su perfil profesional encaja a la perfección con los objetivos que estamos impulsando en este hospital. Como saben, uno de los aspectos esenciales para la Consejería de Sanidad es garantizar una gestión eficiente y de calidad, y estamos seguros de que Avelino será clave en este propósito”, destaca la gerente Regional de Salud, Violeta Martínez Pindado.

En su opinión, “su currículum refleja una trayectoria destacada en roles de responsabilidad directa como gerente y director de gestión en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León”. “Avelino cuenta con experiencia en hospitales de características similares al hospital de Aranda de Duero, lo que refuerza su idoneidad para liderar esta nueva etapa”.

La gerente elogia además el buen ritmo de las obras del nuevo hospital, que avanza “según los plazos previstos”. “Es necesario que junto a la solvencia técnica y asistencial de los medios materiales y humanos con los que contamos, podamos seguir incrementando la dotación de médicos especialistas para poder solventar los problemas que de sobra conocen que hay en todo el sistema nacional de salud y que también afectan en algunas especialidades al hospital de Aranda”.