Un cuadernillo para conocer el campo de concentración de Aranda

A la espera de que ADIF de facilidades para preservar lo que queda del campo de concentración de Aranda, la asociación En Medio de Abril ha publicado, con el apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática, un cuadernillo que resume esta parte de la historia de Aranda “que pocos conocen”. Se entregarán de forma gratuita en las visitas que organizan el primer sábado de cada mes.

El documento incluye fotografías de presos de la Guerra Civil que estuvieron encerrados en Aranda, con nombres y cartas como la que le envió el padre al preso Julio Vilar Molina, para comunicarle que su hermano se encontraba en otro campo de concentración. También figuran los nombres de los presos que perecieron en el campo de concentración, “muchos eran chicos de entre 16 y 18 años”.

Sgún explica el presidente de la asociación En Medio de Abril, José María Rojas, no era un campo de concentración nazi, “no tenía nada que ver”. “Era un campo de prisioneros de guerra, no había malos tratos continuados pero sí hacinamiento, hambre y frío”, señala a sabiendas de que la mayoría eran hombres del Levante y Cataluña, que por lo general no estaban acostumbrados a las bajas temperaturas. “Tampoco tenían nada porque se les quitaba todas sus pertenencias”.

Testigo de esta historia permanece aún la alambrada exterior. “Aquí explicamos la división de España entre los años 1937 y 1938 y cómo fue evolucionando el campo de concentración, de las dos naves iniciales a incluir también las naves de madera, de las que quedan los planos”.

El campo de concentración llegó a tener 3.590 presos. “La gente debe conocer esta parte de la historia”, anima el presidente de la asociación, con la esperanza de que Adif y el Estado accedan a preservar este legado.