El alcalde de Aranda lanza un órdago a la oposición: “Si no nos van a dejar gobernar que gobiernen ellos”

Harto del bloqueo continuo y rodeado por los concejales del equipo de gobierno, el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, advierte a la oposición: “Si no nos van a dejar gobernar, que gobiernen ellos”. “Tienen un mecanismo, que es la moción de censura, pero no vamos a esperar; presentaré antes una cuestión de confianza”, avanza.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la comisión de Asuntos Económicos, que hoy iba a dictaminar el borrador de presupuestos con las enmiendas, un trámite indispensable antes de su votación en el pleno. “No ha podido haber dictamen porque los concejales de PP, PSOE y Vox se han levantado y han abandonado haciendo que el quórum desaparezca”, denuncia el concejal de Hacienda, Guillermo Leal.

En su opinión, existe un pacto de bloqueo entre Vox y el partido Socialista, entre el PP y el PSOE y entre el Partido Popular y Vox. “Lo que les pedimos es que utilicen este pacto para algo constructivo y dejen de utilizarlo para algo destructivo”, apremia, mientras deja claro que, aunque “nosotros fuimos democráticamente elegidos, si nos tenemos que ir a la oposición no va a pasar absolutamente nada”. “Lo que haríamos es seguir trabajando por Aranda con nuestras propuestas constructivas y, por cierto, apoyando, si acaso, sus propuestas constructivas, que es lo que siempre hemos defendido y estamos intentando desde el equipo de gobierno. Pero lo que no se puede tolerar es que bloqueen el funcionamiento del Ayuntamiento”.

Bajo esta perspectiva, “si nada cambia” y la oposición mantiene esta postura en la comisión del martes, el alcalde presentará en los próximos días la cuestión de confianza. Para el equipo de gobierno formado por Sentir Aranda, Podemos e Izquierda Unida y Ciudadanos, “la actitud bochornosa, antidemocrática e irresponsable de los partidos de la oposición, cuyo pacto es público por su connivencia, pero del que no tenemos los términos, afecta a toda la ciudad de Aranda de Duero”. “Exigimos a los partidos de la oposición altura de miras y que sean responsables en estos momentos. Llevan dos años bloqueando de forma sistemática las acciones del equipo de gobierno, incluyendo declaraciones incendiarias, fuera de todo lugar, llenas de abusos verbales, gritos en comisiones y palmeros que mienten y difaman al equipo de gobierno, que empezará a tomar medidas legales para defender nuestra dignidad y honor”.

Piden la dimisión de Ildefonso Sanz

Desde el equipo de gobierno lanzan mensajes directos a cada grupo de la oposición. En el PSOE, aseguran, son incapaces de entender que no están en el poder y que no están gobernando. “Tras 25 años en el Ayuntamiento de Aranda de Duero y de vivir de la política (siendo diputado y procurador en Cortes de Castilla y León), es hora de que Ildefonso Sanz dimita de forma inmediata por abuso verbal continuado, faltas de respeto, menosprecio y salidas de tono, tanto en público como en privado, hacia concejales, especialmente concejalas, del equipo de gobierno”, censuran, al recordar episodios como cuando llamó “puto jeta”, en el pleno, a su excompañero Alberto Marcos, hoy concejal no adscrito.

Y van más allá. “Es deleznable la actitud del Partido Socialista, que, recordemos, tiene a Ildefonso Sanz como diputado provincial, con una liberación de más de 47.000 euros, más los 15.000 euros de Aranda, más el kilometraje. Ambas en la oposición, cobrando lo mismo que nuestro alcalde, Antonio Linaje”.

Más dimisiones

Sentir Aranda pide una renovación profunda del PSOE. “Exigimos que Amparo Simón, Laura Jorge y Ana Lozano, que sostienen a Ildefonso Sanz en un poder basado en la mediocridad y que permiten sus salidas de tono e insultos, abandonen el cargo de concejales y dejen paso a otros compañeros del Partido Socialista”.

Según explican desde el gobierno de coalición, han intentado reconducir esta situación en numerosas ocasiones: “ofreciendo al PSOE dos veces entrar a gobernar, ofreciendo información por adelantado en materias de su interés, aceptando el incumplimiento del acuerdo de presupuestos del año pasado y soportando numerosas maniobras dilatorias para llegar a cualquier tipo de acuerdo con ellos. Pero han insistido en su estrategia de desgaste y en su pinza con el PP y Vox, elevando el tono de sus intervenciones públicas y llevando un tono bronco a todos los ámbitos públicos e institucionales”. “Por nuestra parte, no vamos a tolerar ni una salida de tono más y no vamos a seguir esperando al PSOE, a sus malas formas y su inmovilismo”.

Reproches al PP y Vox

Tampoco se libran de los reproches PP y Vox, a quienes el gobierno de Sentir Aranda les pide rebajar un tono “demasiado bronco”, con expresiones como “machaca de discoteca”, “dicha por Sergio Chagartegui”, o frases del PP, como la de Alfonso Sanz: “Ahora sí que pareces persona” o, dirigiéndose al alcalde, “Tengo miedo de que no puedas volver a Aranda”. También la de Cristina Valderas: “Yo sí que me ducho todos los días”. “Si los ciudadanos de Aranda de Duero creen que esta es la manera de actuar lógica, ética y moral que tienen que tener los partidos políticos de la oposición en nuestra ciudad, tendrán la oportunidad en las urnas, en 2027, de darles la representación que se merecen. Mientras tanto, Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos, así como la oposición constructiva de Alberto Marcos, seguiremos trabajando por Aranda de Duero, nuestra ciudad”, terminan.

Reacciones

La versión es distinta para el PP. Según explica su portavoz, Cristina Valderas, el abandono de la comisión se debe a las “enormes lagunas” del informe de Intervención. “Entendemos que el procedimiento importa tanto como el objetivo de tener unos presupuestos para la ciudad y que no se pueden vulnerar ni derechos ni evadir la legalidad”, defiende.

Aunque Sentir Aranda asegura que realizar los 40 informes que ha pedido la oposición demoraría la tramitación diez meses, lo que invalidaría la aprobación de los presupuestos por plazo de vigencia, el PP insiste: hay que ser rigurosos porque “es dinero público”. En su opinión, se desprecian enmiendas “sin una motivación técnica objetiva” y es preciso una aclaración.

La tensión es evidente. Desde el grupo municipal Vox denuncian “un hartazgo y profundo malestar”, con continuas muestras de “menosprecios” por parte del equipo de gobierno y vulneraciones de sus derechos como concejales electos. Según explica su portavoz, Sergio Chagartegui, el gobierno de Sentir Aranda no tiene una intención real de negociar con ellos los presupuestos y les ocultan información al no convocar comisiones informativas ni dar respuesta a la solicitud de informes.