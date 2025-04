“Mejorar el turismo depende de todos. Deberíamos hacer autoanálisis”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sin pelos en la lengua y con los objetivos definidos. La nueva presidenta del Centro de Iniciativas Turísticas de la Ribera del Duero (AFOTUR), Lorena Bodas, lo tiene muy claro: el futuro de la comarca pasa por la implicación de todos: ayuntamientos, hosteleros, hoteleros, asociaciones… “Hay que ponerse las pilas y nosotros estaremos ahí para ayudar en lo que podamos, tanto con las empresas privadas como a las administraciones públicas y colectivos”.

Pregunta. ¿En qué sentido hay que ‘ponerse las pilas’?

Respuesta Lorena Bodas, presidenta de Afotur. El turismo depende de muchos factores, y en todos hay capacidad de mejora. Deberíamos hacer autoanálisis y ver cómo podemos mejorar para sumar y crecer juntos.

P-. Sobre la mesa hay grandes desafíos, como el problema de personal que está provocando que restaurantes limiten su apertura a las comidas o cenas, o incluso cierren algunos días a la semana.

R-. Cuesta mucho encontrar profesionales, y la solución no es sencilla porque también se ve afectado por otras carencias, como la falta de viviendas en compra y en alquiler. Todo influye y es una inquietud que hay que abordar.

P-. En la experiencia del turista, otro de los factores clave son los hoteles.

R-. Sí, y ahí tenemos un problema con la oferta, y en muchos, el margen de mejora es amplio y necesario. En contraprestación, las casas rurales lo están haciendo fenomenal.

P-. ¿Qué más retos se plantea como nueva presidenta de Afotur?

R-. Quiero potenciar el contacto entre asociados porque no solo estamos en la Ribera del Duero burgalesa, también tenemos socios en Valladolid y Soria. Inspirándonos en la asociación de jóvenes empresarios Jearco, vamos a organizar jornadas formativas en los diferentes negocios de los asociados que quieran acogernos, porque creo que es fundamental conocer lo que hace cada uno para promocionar y para crear sinergias, una palabra manida pero muy necesaria.

P-. Coge el testigo dejado por Justino Izcara, Juan Antonio Alonso, Carlos Bartolomé Sanz, Juan Velasco, Carlos David Bartolomé (fallecido en 2018), Jesús Tudanca y, en los últimos años, Mercedes Calvo.

R-. Recibimos un legado cargado de trabajo, ilusión y logros importantes, como el impulso de la creación de la Ruta del Vino Ribera del Duero, y estamos muy orgullosos.

P-. Afotur inventó, gracias al presidente Juan Antonio Alonso Hontoria, el gran lema: ‘Aranda tierra de vino y cordero’.

R-. Supuso un impulso tremendo y una marca que hoy continúa, pero yo añadiría ‘Aranda y la Ribera’. Tenemos que ir de la mano y vender todo lo que tenemos, porque somos tan ricos… Tenemos muchísimo patrimonio, una gran historia, con reyes y hasta invasores, como Napoleón; tenemos gastronomía, vino, pero también un tejido social digno de admiración. Tenemos escritores, artistas y muchos voluntarios decididos a preservar las tradiciones y la cultura, aunque no se lo están poniendo nada fácil, porque los recursos económicos son cada vez más limitados e inaccesibles.

P-. ¿Qué le pediría a la administración?

R-. Que sea más flexible. Es obvio que hay que cumplir las leyes, pero la burocracia no puede paralizarlo todo. Y pongo dos ejemplos: nosotros, al tener la sede en Aranda, y estar en un municipio con más de 20.000 habitantes, no podemos acceder a recursos cuando damos servicio a muchísimos pueblos. Por otro lado, el autobús turístico que iba a poner en marcha Aranda, al final se debe limitar al municipio porque hay un reparo técnico que impide el desplazamiento a los pueblos. No tiene sentido.

P-. Una de las principales reivindicaciones de Afotur ha sido, y es, las infraestructuras, como la ansiada A-11 o la reapertura del tren Madrid-Aranda-Burgos, cerrado en su conexión sur por el derrumbamiento del túnel de Somosierra desde hace más de una década.

R-. La mejora de infraestructuras es fundamental para el crecimiento del turismo en la Ribera del Duero y para todo. Por seguridad, por empleo, por la vida en los pueblos. Hay que mejorar las vías, pero también apostar por un transporte público de calidad y cantidad.

P-. ¿Cómo ve el futuro?

R-. Pese a estas cuestiones, con mucho optimismo. Dentro de los destinos de interior, somos de los primeros de la península, estamos arriba de todo, y tenemos que seguir así, apostando por la calidad, huyendo de las masas y compaginando tanto el turista de alto nivel como el turismo familiar. Ribera del Duero tiene un estatus, y hay que mantenerlo.

P-. No nos podemos olvidar de los museos, y aquí usted, como responsable del museo de la Casa de las Bolas y del Museo de Arte Sacro durante 10 años, sabe mucho.

R-. Para mí es un hervidero de cultura, con un sinfín de posibilidades, pero hay que creer en ellos, y lo cierto es que no ha habido una voluntad real.

P-. ¿Cómo se podrían mejorar?

R-. Hay muchísimos proyectos, pero un buen comienzo sería establecer el ansiado bono de museos. Se ha reclamado mil veces, pero hasta ahora no se ha conseguido. También sería muy importante mejorar las condiciones de los trabajadores y darles un poco más de manga ancha, porque tienen grandes ideas. Deberían estar mejor valorados, porque hacen una labor magnífica. Dicho esto, también habría que concienciar a la población: los museos están abiertos y, con un precio de 1 o 2 euros, no hace falta esperar a la Noche de Ronda para disfrutarlos.

P-. ¿Veremos reabrir el museo del Tren?

R-. Confío y deseo en que sea una realidad, porque era el museo más visitado y es una joya que se hizo gracias al esfuerzo de la Asociación Arandina de Amigos del Tren (ASAAT) y de personas como Francisco Andrés Vicente, Francisco Javier Calcedo Antoraz y Francisco Javier Cebrecos Martín. Es un lujo, y es una pena que lleve cerrado tanto tiempo.

P-. Hablemos de ferias, otra asignatura pendiente paralizada por la falta de personal en el Ayuntamiento de Aranda.

R-. Es una pena, porque una feria que cierra es muy difícil recuperarla, pero hay que intentar retomar convocatorias que han sido iconos como Fiduero, aunque sé que es muy complicado.

Trayectoria profesional

Licenciada en Historia y Máster en Pedagogía en Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid, Lorena cuenta con una sólida trayectoria en gestión cultural, habiendo desarrollado más de diez años de labor en el Museo Casa de las Bolas - Colección Permanente Félix Cañada y otros ocho años en el Museo de Arte Sacro de San Juan. A su actividad profesional suma también una destacada faceta divulgadora. En la actualidad ejerce como subdirectora de la galería de arte Rodrigo Juarranz y co-gerente de la librería Al Contar del Arte.