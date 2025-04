Así es Hugo, el niño que protagonizará hoy la Bajada del Ángel en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A sus cuatro años, Hugo vivirá hoy uno de esos días que se graban en la memoria de la vida. Representará una de las escenas más importantes de la Semana Santa, la Bajada del Ángel, ese intenso momento en el que la Virgen María descubre que su Hijo ha resucitado. «Está muy ilusionado», aseguran sus padres, Iván Saeta y Vero Castrillo.

Iván conoce muy bien la intrahistoria de esta tradición. Y es que, su padre es Julio Saeta, el presidente, desde hace muchísimos años, de la Cofradía de las Candelas, la organizadora de la Bajada del Ángel. Iván, además, es desde hace siete años el responsable de mover las cuerdas que posibilitan el descenso del niño. «Todo está muy medido para que sea seguro», afirma, a sabiendas de que desde hace varios años se ha instalado un sistema extra de emergencia.

Aunque Iván ha crecido en la cofradía, nunca ha podido ser ángel. «Yo tenía muchísimas ganas, pero a mi madre le daba miedo y no me dejó. Hoy se arrepiente», sonríe.

Su padre, el abuelo de Hugo, sí ha vivido la experiencia. De hecho, fue ángel dos años, porque en esa época, los años 70, «no era fácil encontrar a una familia que quisiera». «Hoy hay lista de espera», subraya.

Hugo cumplirá en julio cinco años. Estudia en el colegio Simón de Colonia y, seguro, hoy será ejemplo para su hermano pequeño, Liam, que cumple dos años en mayo. «Hugo está feliz, se lo va contando a todo el mundo: a sus amigos, a su profesora, a su monitora de autobús… tiene muchas ganas».

El día va a ser largo. «Nos levantaremos prontito, para estar en la plaza de Santa María a las 11:00 horas, porque, además, como nosotros nos encargamos siempre de poner las cuerdas, hay que estar antes. El niño llegará un poco después, con su madre, e irán directos a la sacristía, donde se vestirá de ángel. A las 12:00 horas llega el esperado momento, en el que se nos ponen siempre los pelos de punta, porque es muy emocionante, sobre todo este, y luego participaremos de la procesión y de la misa en la Iglesia de Santa María».

Como marca la tradición, cuando finaliza, los cofrades disfrutan juntos de un aperitivo y, después, cada familia se va a comer, aunque, en esta ocasión, «seremos más porque viene la familia tanto de mi parte como la de mi mujer».

Paso a Paso

La escenografía obliga a no perder detalle. La Virgen aparece cubierta con un manto negro, en señal de luto por la muerte de su Hijo. La ceremonia es breve, pero intensa, y está cargada de simbología. El cofrade que porta el Pendón se dirige hacia la imagen de Cristo Resucitado, realizando tres genuflexiones que representan las tres caídas del Señor en su camino al Calvario, mientras que la Virgen es desplazada al centro de la plaza, donde, a ocho metros, pende el ángel, anunciador de la buena nueva.

El murmullo, entonces, aumenta, y la excitación se contagia entre los miles de asistentes. El globo en que permanece el ángel empieza a deslizarse por la maroma y, cuando se encuentra encima de la Virgen, se abre en dos y, entre una multitud de confeti, aparece el ángel, descalzo, en señal de pureza, con dos palomas en sus manos que suelta como símbolo de paz. El pequeño desciende hasta la Virgen y, con la mano derecha, retira el velo para que contemple a su Hijo Resucitado. Tras el deseado encuentro, se inicia la procesión y la posterior Santa Misa.

En la actualidad, la `Bajada del Ángel´ se celebra únicamente en otras cuatro ciudades de España: Peñafiel (Valladolid), Tudela (Navarra), Ariza (Zaragoza) y Muros (La Coruña).

Pero, ¿qué pasa si al niño le entra de repente el miedo o no quiere sujetar a las palomas? Aunque no es lo normal y no suele haber problemas, explica, si algún niño no se ve capaz, se recurre al suplente o al niño del año anterior. «Si el problema son las palomas, se pueden soltar desde el cajón, pero no es lo habitual», asegura.

Aunque no hay una fecha concreta del inicio de esta tradición, la cofradía posee una medialuna que porta la Virgen, que una familia donó en 1821. «Ojalá la Semana Santa arandina logre la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional», confía.