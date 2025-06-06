Así fue (en fotos) la gran gala de los Premios Envero de Aranda

Premiados en la vigésimo sexta edición de los Premios EnveroCésar Redondo

Tras la gran cata de los ‘mil siempre aciertan’, el Ayuntamiento de Aranda de Duero entregó ayer los ansiados premios.

Estos son los siete ganadores:

Categoría de Mejor Blanco. Bodegas Prado de Olmedo.

Categoría de Mejor Blanco con envejecimiento. Viñas del Jaro.

Categoría de Mejor Rosado. Bodegas El Lagar de Isilla.

Categoría de Mejor Rosado con envejecimiento. Bodegas Traslascuestas.

Categoría de Mejor Tinto Joven. Hornillos Ballesteros.

Categoría de Mejor Joven Roble. Bodegas Ribón.

Categoría Mejor Crianza. Bodegas Lleiroso.

Categoría Mejor Reserva y Gran Reserva. Bodegas Briego.

Para finalizar la gala de los premios, el alcalde Antonio Linaje fue el encargado de dar el Premio Envero de Honor 2025 a Gemma Vela Humanes por su trayectoria profesional y por ser la primera mujer sumiller de un hotel de lujo, asdemás de por llevar con orgullo Aranda de Duero y los vinos de la Ribera del Duero allá donde vaya. Su discurso fue conmovedor.