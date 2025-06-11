Estos son los jovenes que han triunfado en los premios Iniciativa Empresarial de FAE Asemar

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En su XIX edición, FAE Asemar ha entregado los premios Iniciativa Empresarial Joven, consolidándose un año más como referente del espíritu emprendedor entre los jóvenes de Aranda de Duero, su comarca y Castilla y León.

Premios Iniciativa Empresarial

En la categoría de Formación Profesional Básica, el proyecto ganador, valorado en 750 euros, ha destacado el enfoque práctico de FoodCourt Ribera, del centro ICEDE, un proyecto firmado por los alumnos Rodrigo Lizárraga del Monte, Gabriel Vladimirov Stanev y Dragos Alexandru Butnaru.

En la categoría de Grado Medio, el ganador de 1.000 euros es The Urban World, también del ICEDE. Raquel Escudero Perosanz y Anderson Isaac Vásquez conquistaron con una propuesta centrada en la regeneración urbana a través de la gestión sostenible de espacios públicos.

Además, el jurado concedió un accésit al proyecto de Agrotech del CIFP Santa Catalina por su combinación de tecnología y sostenibilidad en una solución orientada al sector agrario. Los integrantes, Óscar Berrojo Esteban y Álvaro Gonzalo Fernández logran un premio conjunto de 250 euros y formación especializada en Gestión Financiera de la mano de Fundación Michelín en la Escuela de Negocios de JEARCO.

Por último, en Formación Profesional Grado Superior, el jurado ha elegido ‘La búsqueda’, del CIFP San Gabriel, un proyecto impulsado por el alumno de Automatización y Robótica Industrial, Lucas Criado Sánchez. El jurado valoró muy positivamente la originalidad del formato, su enfoque social y formativo, y su capacidad de conectar con públicos diversos. En esta categoría el jurado concedió además un accésit al proyecto Aleja Beauty Studio del centro CIFP Santa Catalina Ciclo Formativo. Su autora es Jhoana Alejandra González Novoa.