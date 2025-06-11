El Correo de Burgos

Estos son los jovenes que han triunfado en los premios Iniciativa Empresarial de FAE Asemar

La iniciativa fomenta el emprendimiento como una "actitud" de vida

En su XIX edición, FAE Asemar ha entregado los premios Iniciativa Empresarial Joven, consolidándose un año más como referente del espíritu emprendedor entre los jóvenes de Aranda de Duero, su comarca y Castilla y León.

En la categoría de Formación Profesional Básica, el proyecto ganador, valorado en 750 euros, ha destacado el enfoque práctico de FoodCourt Ribera, del centro ICEDE, un proyecto firmado por los alumnos Rodrigo Lizárraga del Monte, Gabriel Vladimirov Stanev y Dragos Alexandru Butnaru.

En la categoría de Grado Medio, el ganador de 1.000 euros es The Urban World, también del ICEDE. Raquel Escudero Perosanz y Anderson Isaac Vásquez conquistaron con una propuesta centrada en la regeneración urbana a través de la gestión sostenible de espacios públicos.

Además, el jurado concedió un accésit al proyecto de Agrotech del CIFP Santa Catalina por su combinación de tecnología y sostenibilidad en una solución orientada al sector agrario. Los integrantes, Óscar Berrojo Esteban y Álvaro Gonzalo Fernández logran un premio conjunto de 250 euros y formación especializada en Gestión Financiera de la mano de Fundación Michelín en la Escuela de Negocios de JEARCO.

Por último, en Formación Profesional Grado Superior, el jurado ha elegido ‘La búsqueda’, del CIFP San Gabriel, un proyecto impulsado por el alumno de Automatización y Robótica Industrial, Lucas Criado Sánchez. El jurado valoró muy positivamente la originalidad del formato, su enfoque social y formativo, y su capacidad de conectar con públicos diversos. En esta categoría el jurado concedió además un accésit al proyecto Aleja Beauty Studio del centro CIFP Santa Catalina Ciclo Formativo. Su autora es Jhoana Alejandra González Novoa.

19 años impulsando el emprendimiento juvenil

En los 19 años de historia de estos premios, han participado 1.547 alumnos con 620 proyectos. Su objetivo es claro: impulsar el emprendimiento y visibilizar el papel estratégico de la Formación Profesional en el desarrollo económico y social del territorio.
En este sentido, aseguran que la FP no solo proporciona las competencias técnicas necesarias para la incorporación al mercado laboral, sino que se ha revelado como una fuente esencial de talento emprendedor, estrechamente vinculada con las necesidades reales de las empresas. “El binomio FP-empresa constituye hoy uno de los pilares clave en la inserción laboral de los jóvenes y en la renovación del tejido productivo. Por eso, este premio es también un homenaje a los docentes que inspiran, a los centros que apuestan por la innovación y a las empresas que colaboran activamente en la formación de nuevos profesionales”.
Cuestión de actitud

Así, convencidos de que el emprendimiento “no es solo una meta, sino una actitud”, el acto fue inaugurado por la presidenta de FAE Asemar, Cristina Martín, y contó con intervenciones de representantes de las entidades colaboradoras: Fundación Caja Viva Caja Rural, Ayuntamiento de Aranda, FAE Burgos y el ECYL, entre otras. El jurado, compuesto por representantes de instituciones clave en la región, evaluó los proyectos según criterios de innovación, viabilidad, creatividad y calidad de presentación.
