Mañueco presume del crecimiento del sector vitivinícola en el 45 aniversario de Viña Pedrosa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puso en valor hoy el crecimiento del sector vitivinícola desde el año 2020, y recordó que en esta Comunidad, da empleo a 33.000 personas y representa “un tercio de los vinos de calidad de España”. Así lo indicó durante el acto de celebración del 45 aniversario de ‘Viña Pedrosa’, en Pedrosa de Duero.

"Habéis demostrado que desde un pequeño pueblo se puede llegar muy lejos", afirmó el presidente de la Comunidad, felicitando a la bodega por sus 45 años y a la familia Pérez Pascuas.

​“No necesitamos las grandes ciudades. Desde un pequeño pueblo se puede hacer una representación fantástica de lo que significa el mundo rural de nuestra tierra”, apostilló Fernández Mañueco, que destacó las “oportunidades” que ofrecen en el mercado laboral así como su implicación a la hora de “fijar población en el territorio”.

"Sois historia viva de Ribera del Duero. Gracias por aumentar el prestigio de los vinos de calidad, capaces de aunar tradición e innovación", añadió en su intervención durante el evento, el presidente de la Junta subrayó también la importancia del "binomio de empresarios y trabajadores", clave para que bodegas como Viña Pedrosa expliquen el "éxito de los vinos de calidad de Castilla y León".