45 años de Viña Pedrosa: la bodega que puso a la Ribera del Duero en el mapa mundial

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Bodegas Hermanos Pérez Pascuas está de enhorabuena: cumple 45 años de pasión y legado demostrando cada día la historia de esfuerzo que esconde cada botella de vino.

Para celebrarlo, los hermanos, Manolo y Adolfo, organizaron ayer una gran fiesta que contó con un buen número de personalidades, encabezadas por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y amigos como el ex presidente autonómico, Juan Vicente Herrera.

“Sois el mejor ejemplo de lo lejos que se puede llegar desde un pueblo, porque dais oportunidades de empleo, dais valor al campo, fijáis población y sois historia viva de la Ribera del Duero. Sois un orgullo para la Comunidad”, agradeció Mañueco, orgulloso de un sector que genera en Castilla y León 33.000 empleos y concentra casi un tercio del valor del vino de calidad en España. En exportaciones, asegura, el vino ha crecido un 40% desde el 2020. “Tenéis un gran futuro por delante”, concluyó.

La lista de invitados era grande, incluidas algunas personas famosas como Luis Alfonso de Borbón. 300 invitados para una jornada emotiva y llena de recuerdos. No es para menos. Todo comenzó con Mauro Pérez, que apostó por la Ribera del Duero cuando nadie imaginaba el potencial vinícola de estas tierras. Él legó a sus hijos 17 hectáreas de viñedo en vaso en Pedrosa de Duero (Burgos).

Corría el año 1980 cuando la denominación de Origen ni siquiera existía. Así, mientras muchos arrancaban cepas para plantar cereal, los hermanos miraban al horizonte con una convicción firme: “aquí podían nacer grandes vinos”. Hoy, 45 años después, esa visión se ha transformado en una historia ejemplar de esfuerzo, raíces y excelencia.

Según explican, el legado de Mauro fue más allá de la tierra. Les inculcó el respeto por la tierra, el trabajo constante y la honestidad, y con esos valores fundaron Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, que ha convertido a Viña Pedrosa en sinónimo de calidad y personalidad dentro y fuera de nuestras fronteras.

“Fundamos la bodega con la ilusión de quedarnos en nuestro pueblo y de vivir de lo que amábamos. Muchos se iban a buscar un futuro fuera, pero nosotros apostamos por quedarnos, por la calidad y por el vino. No fue fácil, pero esa fidelidad a nuestros principios es lo que nos ha traído hasta aquí”, explican desde la familia.

Pioneros en la Ribera del Duero

En 1980, apostar por un vino de guarda en una tierra sin reconocimiento oficial fue casi una declaración de principios. Y la historia dio la razón: hoy, la Ribera del Duero es una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo, y “Bodegas Hnos. Pérez Pascuas una de sus referencias más sólidas y respetadas”. “Éramos pocos, pero con una fe enorme en esta tierra. Y hoy, al ver lo que se ha conseguido, sentimos un orgullo inmenso por haber contribuido a esa historia”.

En la actualidad, la bodega cuenta con más de 130 hectáreas de viñedo propio, certificado como ecológico, y una producción de 600.000 botellas anuales centrados en tintos de guarda 100% Tinta del País. Exportan a más de 50 países. “Lo esencial no ha cambiado. Somos una familia que vive el vino como filosofía, cuida cada cepa con la misma dedicación de siempre y sigue mirando al futuro con los pies firmes en su historia”.

Una celebración de identidad

Para conmemorar este 45 aniversario, la bodega ha preparado una edición muy especial de su Viña Pedrosa Gran Reserva 2019, que lleva por nombre ‘El legado de una vida’. “Más que un vino, esta edición limitada es una declaración de identidad. Un homenaje líquido a los valores que han guiado a esta familia durante casi medio siglo”.

Pero la celebración va más allá del vino. La bodega ha querido que esta efeméride hable también a través del arte, con una obra conmemorativa del escultor Cristino Díez, creador vinculado a la tierra burgalesa. “Su pieza establece un diálogo simbólico con el vino desde un concepto compartido: la permanencia, uniendo la memoria del pasado con la mirada hacia el futuro”, explican.

El homenaje se extiende, además, a uno de los grandes símbolos del origen humano y la memoria colectiva: el yacimiento de Atapuerca. Una conexión que no es casual, sino “profundamente intencionada”. “Hablar de legado es hablar de origen, de lo que permanece cuando todo cambia. Y eso es lo que representan tanto el arte como el vino: testigos del tiempo, capaces de emocionar, perdurar y contar historias”.

“Que el vino siga siendo motivo de encuentro, celebración y de vida”

Según explican, cada botella de Viña Pedrosa encierra “mucho más que un gran vino”. “Es el reflejo de una forma de entender la vida, de una viticultura que respeta los ritmos naturales y que cree en el trabajo bien hecho”.

El futuro se construye, aseguran, mirando al pasado, y por eso Bodegas Hnos. Pérez Pascuas mantiene viva la esencia que les ha traído hasta aquí. Su deseo es claro: “seguir haciendo vinos que emocionen, seguir cuidando la tierra con la misma pasión, y seguir compartiendo cada copa como un acto de celebración”.

En palabras de la familia: “Queremos que las próximas generaciones sientan el mismo orgullo que nosotros al mirar atrás. Que el vino siga siendo motivo de encuentro, de celebración y de vida. Porque los verdaderos legados no solo se heredan, se comparten”.