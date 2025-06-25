Corte de agua en el norte de Aranda. Novedades

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Si ha abierto el grifo del agua hoy lo habrá notado. La gran tormenta de ayer por la tarde ha dejado sin suministro de agua a la zona norte de Aranda de Duero.

Según informa el Ayuntamiento, se ha cortado el suministro de agua desde Tubilla del Lago debido a la turbidez provocada por el barro que ha entrado en los depósitos. El corte afecta a los barrios del Ferial, Santa Catalina, Centro, Tenerías y Sinovas, además del Polígono Norte.

Soluciones

Todo el personal del Servicio Municipal de Aguas está trabajando desde la madrugada para solucionar el problema, en concreto, se está procediendo a limpiar los depósitos afectados y la red de suministro de agua.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

A lo largo del día el suministro volverá a la normalidad, tan pronto como el agua sea apta para el consumo humano. Es probable que que el servicio se restablezca gradualmente, comenzando por el barrio de Sinovas.

¿Puedo seguir consumiendo agua si no formo parte de las zonas afectadas?

Sí, solamente se ha cortado el suministro en las zonas en las que el agua no es apta para el consumo humano. Fuera de los barrios afectados, e incluso en algunas zonas de los propios barrios, el agua procede de otros acuíferos, por lo que su calidad está garantizada y la incidencia no afecta a su consumo.